Объявление номинантов на "Оскар-2025" вновь перенесли — новая дата

Объявление номинантов на "Оскар" во второй раз перенесли — дата
На прошлой неделе американская Академия кинематографических искусств и наук перенесла объявление номинантов на премию "Оскар-2025". Причиной стали лесные пожары в Калифорнии. Их пытаются погасить уже более семи дней. Объявление претендентов на получение золотой статуэтки снова перенесли.
Об этом сообщает издание Deadline.
Оглашение номинантов на "Оскар-2025" вновь перенесли
Номинации будут объявлены в четверг, 23 января, в 5:30 утра по тихоокеанскому времени. Академия кинематографических искусств и наук уже однажды откладывала дату номинации: с пятницы, 17 января, на воскресенье, 19 числа. Объявление в прямом эфире будет виртуальным событием без присутствия представителей СМИ.
Академия кинематографических искусств и наук также продлила период голосования, которое теперь завершится в 17:00, 17 января по тихоокеанскому времени. Дата церемонии вручения премии "Оскар-2025" остается пока без изменений. Торжества пройдут 2 марта в Лос-Анджелесе, в театре "Долби". Он открылся 9 ноября 2001 года и с тех пор стал постоянной площадкой проведения церемонии вручения кинопремии "Оскар".
Лесные пожары повлияли на традиционные мероприятия перед церемонией. Так, например, ланч номинантов на премию "Оскар", который изначально был назначен на 10 февраля, отменен и не будет проводиться в 2025 году. Церемония вручения научно-технической премии будет перенесена на неопределенную пока дату. В Академии кинематографических искусств и наук отметили, что все даты могут быть изменены.
Напомним, ранее мы рассказывали, что пожар в Лос-Анджелесе разрушил дом семьи победительницы шоу "Холостяк" Александры Шульгиной. Также мы писали, как голливудская актриса Анджелина Джоли спасает родных от лесного пожара.
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