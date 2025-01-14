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Объявление номинантов на "Оскар" во второй раз перенесли — дата

14 января 2025 22:51
Евгений Берестюк - Редактор
Объявление номинантов на "Оскар-2025" вновь перенесли — новая дата
Одна из звездных гостей предыдущей церемонии премии "Оскар". Фото: Reuters
Евгений Берестюк - Редактор

На прошлой неделе американская Академия кинематографических искусств и наук перенесла объявление номинантов на премию "Оскар-2025". Причиной стали лесные пожары в Калифорнии. Их пытаются погасить уже более семи дней. Объявление претендентов на получение золотой статуэтки снова перенесли.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Номинации будут объявлены в четверг, 23 января, в 5:30 утра по тихоокеанскому времени. Академия кинематографических искусств и наук уже однажды откладывала дату номинации: с пятницы, 17 января, на воскресенье, 19 числа. Объявление в прямом эфире будет виртуальным событием без присутствия представителей СМИ.

Академия кинематографических искусств и наук также продлила период голосования, которое теперь завершится в 17:00, 17 января по тихоокеанскому времени. Дата церемонии вручения премии "Оскар-2025" остается пока без изменений. Торжества пройдут 2 марта в Лос-Анджелесе, в театре "Долби". Он открылся 9 ноября 2001 года и с тех пор стал постоянной площадкой проведения церемонии вручения кинопремии "Оскар".

Кинотеатр Долби
Театр "Добли" в Лос-Анджелесе. Фото: Instagram/dolbytheatre

Лесные пожары повлияли на традиционные мероприятия перед церемонией. Так, например, ланч номинантов на премию "Оскар", который изначально был назначен на 10 февраля, отменен и не будет проводиться в 2025 году. Церемония вручения научно-технической премии будет перенесена на неопределенную пока дату. В Академии кинематографических искусств и наук отметили, что все даты могут быть изменены.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пожар в Лос-Анджелесе разрушил дом семьи победительницы шоу "Холостяк" Александры Шульгиной. Также мы писали, как голливудская актриса Анджелина Джоли спасает родных от лесного пожара.

Оскар премия кинотеатры актеры Калифорния

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