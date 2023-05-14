Оголошено переможця конкурсу "Євробачення-2023"
В англійському Ліверпулі звершився пісенний конкурс "Євробачення-2023", пряму трансляцію якого дивились майже 200 млн глядачів в різних куточках світу. Члени нацжурі та шанувальники фестивалю віддали найбілішу кількість балів співачці Loreen. То ж наступного року конкурс пройде у Швеції.
Новини.LIVE розкаже про переможця та яке місце посів український гурт TVORCHI.
Результати "Євробачення-2023"
Першими ведучими оголосили бали від професіонального національного журі. Свої оцінки виставили 37 країн. Від України глашатаєм стала учасниця "Євробачення-2013" Злата Огнєвіч. 12 балів українські знаменитості віддали фаворитці конкурсу, співачці Loreen.
Шведка з величезним відривом посіла перше місце за балами журі.
А ось глядачі віддали найбільшу кількість балів представнику Фінляндії, співаку Käärijä. Втім цього йому не вистачило, аби обійти Loreen. Український гурт TVORCHI посів шосте місце.
Для Loreen перемога стала другою на конкурсі. 2012 року в Азербайджані вона посіла перше місце, виконавши свій хіт Euphoria. Шведці вдалося повторити досягнення Джонні Логана — ірландського співака та композитора, єдиного дворазового переможця конкурсу пісні "Євробачення".
На сцені в Ліверпулі Loreen отримала головну нагороду конкурсу, кришталевий мікрофон, з рук Kalush Orchestra, які перемогли 2022 року в Італії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна гідно виступила на "Євробаченні-2023": перформанс гурту TVORCHI. Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023".