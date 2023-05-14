Оголошено переможця конкурсу "Євробачення-2023"

Шведська співачка Loreen на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В англійському Ліверпулі звершився пісенний конкурс "Євробачення-2023", пряму трансляцію якого дивились майже 200 млн глядачів в різних куточках світу. Члени нацжурі та шанувальники фестивалю віддали найбілішу кількість балів співачці Loreen. То ж наступного року конкурс пройде у Швеції.

Новини.LIVE розкаже про переможця та яке місце посів український гурт TVORCHI.

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Результати "Євробачення-2023"

Першими ведучими оголосили бали від професіонального національного журі. Свої оцінки виставили 37 країн. Від України глашатаєм стала учасниця "Євробачення-2013" Злата Огнєвіч. 12 балів українські знаменитості віддали фаворитці конкурсу, співачці Loreen.

Шведка з величезним відривом посіла перше місце за балами журі.

Результати голосування нацжурі на конкурсі "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

А ось глядачі віддали найбільшу кількість балів представнику Фінляндії, співаку Käärijä. Втім цього йому не вистачило, аби обійти Loreen. Український гурт TVORCHI посів шосте місце.

Фінальні результати конкурсу "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Для Loreen перемога стала другою на конкурсі. 2012 року в Азербайджані вона посіла перше місце, виконавши свій хіт Euphoria. Шведці вдалося повторити досягнення Джонні Логана — ірландського співака та композитора, єдиного дворазового переможця конкурсу пісні "Євробачення".

На сцені в Ліверпулі Loreen отримала головну нагороду конкурсу, кришталевий мікрофон, з рук Kalush Orchestra, які перемогли 2022 року в Італії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна гідно виступила на "Євробаченні-2023": перформанс гурту TVORCHI. Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023".