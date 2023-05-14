Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Оголошено переможця конкурсу "Євробачення-2023" arrow

Оголошено переможця конкурсу "Євробачення-2023"

14 травня 2023 02:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оголошено переможця конкурсу "Євробачення-2023"
Шведська співачка Loreen на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В англійському Ліверпулі звершився пісенний конкурс "Євробачення-2023", пряму трансляцію якого дивились майже 200 млн глядачів в різних куточках світу. Члени нацжурі та шанувальники фестивалю віддали найбілішу кількість балів співачці Loreen. То ж наступного року конкурс пройде у Швеції.

Новини.LIVE розкаже про переможця та яке місце посів український гурт TVORCHI.

Читайте також:

Результати "Євробачення-2023"

Першими ведучими оголосили бали від професіонального національного журі. Свої оцінки виставили 37 країн. Від України глашатаєм стала учасниця "Євробачення-2013" Злата Огнєвіч. 12 балів українські знаменитості віддали фаворитці конкурсу, співачці Loreen.

Шведка з величезним відривом посіла перше місце за балами журі. 

null
Результати голосування нацжурі на конкурсі "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

А ось глядачі віддали найбільшу кількість балів представнику Фінляндії, співаку Käärijä. Втім цього йому не вистачило, аби обійти Loreen. Український гурт TVORCHI посів шосте місце.

null
Фінальні результати конкурсу "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Для Loreen перемога стала другою на конкурсі. 2012 року в Азербайджані вона посіла перше місце, виконавши свій хіт Euphoria. Шведці вдалося повторити досягнення Джонні Логана — ірландського співака та композитора, єдиного дворазового переможця конкурсу пісні "Євробачення".

На сцені в Ліверпулі Loreen отримала головну нагороду конкурсу, кришталевий мікрофон, з рук Kalush Orchestra, які перемогли 2022 року в Італії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна гідно виступила на "Євробаченні-2023": перформанс гурту TVORCHI. Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023".  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB