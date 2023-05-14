Объявлен победитель конкурса "Евровидение-2023"
В английском Ливерпуле завершился песенный конкурс "Евровидение-2023", прямую трансляцию которого смотрели почти 200 млн зрителей в разных уголках мира. Члены нацжури и поклонники фестиваля отдали наибольшее количество баллов певице Loreen. Так что в следующем году конкурс пройдет в Швеции.
Новини.LIVE расскажет о победителе и какое место заняла украинская группа TVORCHI.
Результаты "Евровидения-2023"
Первыми ведущими объявили баллы профессионального национального жюри. Свои оценки выставили 37 стран. От Украины глашатаем стала участница "Евровидения-2013" Злата Огневич. 12 баллов украинские знаменитости отдали фаворитке конкурса, певице Loreen.
Шведка с огромным отрывом заняла первое место за баллами жюри.
А вот зрители отдали наибольшее количество баллов представителю Финляндии, певцу Käärijä. Впрочем, этого ему не хватило, чтобы обойти Loreen. Украинская группа TVORCHI заняла шестое место.
Для Loreen победа стала второй на конкурсе. В 2012 году в Азербайджане она заняла первое место, исполнив свой хит Euphoria. Шведцы удалось повторить достижения Джонни Логана — ирландского певца и композитора, единственного двукратного победителя конкурса песни "Евровидение".
На сцене в Ливерпуле Loreen получила главную награду конкурса, хрустальный микрофон, из рук Kalush Orchestra, победивших в 2022 году в Италии.
Напомним, ранее мы писали, что Украина достойно выступила на "Евровидении-2023": перформанс группы TVORCHI. Также мы рассказывали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, группа Go_A и Джамала открыли финал "Евровидения-2023".