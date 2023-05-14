Объявлен победитель конкурса "Евровидение-2023"

Шведская певица Loreen на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В английском Ливерпуле завершился песенный конкурс "Евровидение-2023", прямую трансляцию которого смотрели почти 200 млн зрителей в разных уголках мира. Члены нацжури и поклонники фестиваля отдали наибольшее количество баллов певице Loreen. Так что в следующем году конкурс пройдет в Швеции.

Новини.LIVE расскажет о победителе и какое место заняла украинская группа TVORCHI.

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Результаты "Евровидения-2023"

Первыми ведущими объявили баллы профессионального национального жюри. Свои оценки выставили 37 стран. От Украины глашатаем стала участница "Евровидения-2013" Злата Огневич. 12 баллов украинские знаменитости отдали фаворитке конкурса, певице Loreen.

Шведка с огромным отрывом заняла первое место за баллами жюри.

Результаты голосования нацжуры на конкурсе "Евровидение-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

А вот зрители отдали наибольшее количество баллов представителю Финляндии, певцу Käärijä. Впрочем, этого ему не хватило, чтобы обойти Loreen. Украинская группа TVORCHI заняла шестое место.

Финальные результаты конкурса "Евровидение-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Для Loreen победа стала второй на конкурсе. В 2012 году в Азербайджане она заняла первое место, исполнив свой хит Euphoria. Шведцы удалось повторить достижения Джонни Логана — ирландского певца и композитора, единственного двукратного победителя конкурса песни "Евровидение".

На сцене в Ливерпуле Loreen получила главную награду конкурса, хрустальный микрофон, из рук Kalush Orchestra, победивших в 2022 году в Италии.

Напомним, ранее мы писали, что Украина достойно выступила на "Евровидении-2023": перформанс группы TVORCHI. Также мы рассказывали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, группа Go_A и Джамала открыли финал "Евровидения-2023".