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Оголосили дату прем'єри нового шоу Олексія Суханова "Говорить вся країна"

1 лютого 2023 13:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дата прем'єри нового шоу Олексія Суханова Говорить вся країна
Олексій Суханов став обличчям ток-шоу "Говорить вся країна"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Десять років  на телеканалі "Україна" виходило суспільне ток-шоу "Говорить Україна", ведучим якого був Олексій Суханов. Тепер телезірка став обличчям ток-шоу "Говорить вся країна", виробництво якого розпочав "1+1". 

На сайті телеканалу стало відомо, коли відбудеться прем’єра проєкту.

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Деталі 

Днями у Києві відбулися зйомки перших епізодів ток-шоу "Говорить вся країна", де в форматі журналістського розслідування розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс.

За допомогою сюжетів, героїв та свідків крок за кроком проявлятимуться нові факти кейсів, які сколихнули всю країну. В кожному епізоді історії коментуватимуть експерти — психологи, лікарі, криміналісти, адвокати та спеціалісти інших сфер, які спільно з ведучим проєкту Олексієм Сухановим будуть крок за кроком встановлювати правду та підіймати соціальні проблеми.

"Попри величезну трагедію, з якою стикнулась Україна, життя триває. Кожен з нас зараз зосереджений на тому, щоб якомога скоріше наблизити перемогу на фронті будь-якими способами. Але війна не скасовує родинних та побутових проблем, з якими нашим героям доводиться жити щодня. "Говорить вся країна" — це не просто ток-шоу, це надійне плече та проєкт, який навчає нас багато чому. Завдяки досвіду героїв проєкту глядачі зможуть запобігти тим проблемам, які ми обговорюємо у студії, адже цей проєкт дає можливість вчитися на чужих помилках, а не на своїх", — розповів Олексій Суханов.

Зйомки проєкту проходять у новій студії. Експертами проєкту стали відомі особистості, серед яких експерт з соціально-правового захисту дітей Олексій Лазаренко, адвокат Олександр Мозолевський, психологиня Ірина Тарасова та багато інших гостей. 

В одному з випусків, під час журналістського розслідування команда проєкту разом з експертом-поліграфологом отримала дуже неочікувану розв’язку — один з героїв програми визнав свою провину у скоєному злочині просто на знімальному майданчику. Командою проєкту було прийнято рішення передати справу поліції, і одразу у студії підозрюваний герой був затриманий правоохоронними органами.

Прем’єра ток-шоу "Говорить вся країна" запланована на 27 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали подробиці нового телепроєкту "єПитання" з Лесею Нікітюк та зірками українського шоу-бізнесу. Також ми писали, що телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла про брата-військового та евакуацію його дружини.

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