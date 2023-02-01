Дата прем'єри нового шоу Олексія Суханова Говорить вся країна

Олексій Суханов став обличчям ток-шоу "Говорить вся країна"

Десять років на телеканалі "Україна" виходило суспільне ток-шоу "Говорить Україна", ведучим якого був Олексій Суханов. Тепер телезірка став обличчям ток-шоу "Говорить вся країна", виробництво якого розпочав "1+1".

На сайті телеканалу стало відомо, коли відбудеться прем’єра проєкту.

Деталі

Днями у Києві відбулися зйомки перших епізодів ток-шоу "Говорить вся країна", де в форматі журналістського розслідування розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс.

За допомогою сюжетів, героїв та свідків крок за кроком проявлятимуться нові факти кейсів, які сколихнули всю країну. В кожному епізоді історії коментуватимуть експерти — психологи, лікарі, криміналісти, адвокати та спеціалісти інших сфер, які спільно з ведучим проєкту Олексієм Сухановим будуть крок за кроком встановлювати правду та підіймати соціальні проблеми.

"Попри величезну трагедію, з якою стикнулась Україна, життя триває. Кожен з нас зараз зосереджений на тому, щоб якомога скоріше наблизити перемогу на фронті будь-якими способами. Але війна не скасовує родинних та побутових проблем, з якими нашим героям доводиться жити щодня. "Говорить вся країна" — це не просто ток-шоу, це надійне плече та проєкт, який навчає нас багато чому. Завдяки досвіду героїв проєкту глядачі зможуть запобігти тим проблемам, які ми обговорюємо у студії, адже цей проєкт дає можливість вчитися на чужих помилках, а не на своїх", — розповів Олексій Суханов.

Зйомки проєкту проходять у новій студії. Експертами проєкту стали відомі особистості, серед яких експерт з соціально-правового захисту дітей Олексій Лазаренко, адвокат Олександр Мозолевський, психологиня Ірина Тарасова та багато інших гостей.

В одному з випусків, під час журналістського розслідування команда проєкту разом з експертом-поліграфологом отримала дуже неочікувану розв’язку — один з героїв програми визнав свою провину у скоєному злочині просто на знімальному майданчику. Командою проєкту було прийнято рішення передати справу поліції, і одразу у студії підозрюваний герой був затриманий правоохоронними органами.

Прем’єра ток-шоу "Говорить вся країна" запланована на 27 лютого.

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