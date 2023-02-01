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Объявили дату премьеры нового шоу Алексея Суханова "Говорит вся страна"

1 февраля 2023 13:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дата премьеры нового шоу Алексея Суханова Говорит вся страна
Алексей Суханов стал лицом ток-шоу "Говорит вся страна"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Десять лет на телеканале "Украина" выходило общественное ток-шоу "Говорящая Украина", ведущим которого был Алексей Суханов. Теперь телезвезда стала лицом ток-шоу "Говорит вся страна", к производству которого приступило к "1+1".

На сайте телеканала стало известно, когда состоится премьер проекта.

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Подробности

На днях в Киеве прошли съемки первых эпизодов ток-шоу "Говорит вся страна", где в формате журналистского расследования будут раскрывать детали событий, вызвавших общественный резонанс.

С помощью сюжетов, героев и свидетелей будут шаг за шагом проявляться новые факты кейсов, всколыхнувших всю страну. В каждом эпизоде истории комментировать эксперты — психологи, врачи, криминалисты, адвокаты и специалисты других сфер, которые совместно с ведущим проекта Алексеем Сухановым будут шаг за шагом устанавливать правду и поднимать социальные проблемы.

"Несмотря на огромную трагедию, с которой столкнулась Украина, жизнь продолжается. Каждый из нас сейчас сосредоточен на том, чтобы как можно скорее приблизить победу на фронте любыми способами. Но война не отменяет семейных и бытовых проблем, с которыми нашим героям приходится жить каждый день. "Говорит вся страна" — это не просто ток-шоу, это надежное плечо и проект, который учит нас многому. Благодаря опыту героев проекта зрители смогут предотвратить те проблемы, которые мы обсуждаем в студии, ведь этот проект дает возможность учиться на чужих ошибках, а не на своих", — рассказал Алексей Суханов.

Съемки проекта проходят в новой студии. Экспертами проекта стали известные личности, среди которых эксперт по социально-правовой защите детей Алексей Лазаренко, адвокат Александр Мозолевский, психологИрина Тарасова и многие другие.

В одном из выпусков, во время журналистского расследования, команда проекта вместе с экспертом-полиграфологом получила очень неожиданную развязку — один из героев программы признал свою вину в совершенном преступлении прямо на съемочной площадке. Командой проекта было принято решение передать дело полиции, и сразу в студии подозреваемый герой был задержан правоохранительными органами.

Премьера ток-шоу "Говорит вся страна" намечена на 27 февраля.

Напомним, ранее мы писали подробности нового телепроекта "єПитання" с Лесей Никитюк и звездами украинского шоу-бизнеса. Также мы писали, что телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о брате-военном и эвакуации его жены.

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