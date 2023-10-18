Охоронець Тейлор Свіфт покинув роботу та поїхав воювати в Ізраїль

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift

Охоронець Тейлор Свіфт, який став відомим після вірусного відео, на якому він професійно захищає співачку на одному з її концертів в рамках Eras Tour, залишив роботу і поїхав воювати в Ізраїль.

Про це пише Daily Mail.

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Подробиці

Охоронець Тейлор Свіфт, ім'я якого не повідомляють, був військовим Армії оборони Ізраїлю ще до переїзду в США. Коли терористичне угропування ХАМАС напало на Ізраїль він не зміг стояти осторонь, покинув роботу у зірки і поїхав до Ізраїлю. Про це він сам розповів для новинного сайту Israel Hayom.

Скриншот з TikTok: Eran Swisa

"Не стійте осторонь, не будьте бездіяльні. Будьте на правильному боці історії", — сказав зірковий бодігард в інтерв'ю.

Він також висловився проти ХАМАС і додав, що називати цих терористів "тваринами" було б образою для тварин у всьому світі.

Про охоронця Тейлор та його вибір на користь армії вже зробили безліч відео у ТікТок, які стали вірусними.

Раніше відомим стало відео, на якому він професійно захищає зірку від натовпу фанів.

Скриншот з TikTok: mddholt

Нагадаємо, Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю.

Також ми писали, що фільм Тейлор Свіфт зібрав рекордну касу.