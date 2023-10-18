Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Охоронець Тейлор Свіфт покинув роботу та поїхав воювати в Ізраїль arrow

Охоронець Тейлор Свіфт покинув роботу та поїхав воювати в Ізраїль

18 жовтня 2023 11:26
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Охоронець Тейлор Свіфт покинув роботу та поїхав воювати в Ізраїль
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Охоронець Тейлор Свіфт, який став відомим після вірусного відео, на якому він професійно захищає співачку на одному з її концертів в рамках  Eras Tour, залишив роботу і поїхав воювати в Ізраїль. 

Про це пише Daily Mail

Читайте також:

Подробиці

Охоронець Тейлор Свіфт, ім'я якого не повідомляють, був військовим Армії оборони Ізраїлю ще до переїзду в США. Коли терористичне угропування ХАМАС напало на Ізраїль він не зміг стояти осторонь, покинув роботу у зірки і поїхав до Ізраїлю. Про це він сам розповів для новинного сайту Israel Hayom. 

 

охоронець Тейлор Свіфт
Скриншот з TikTok: Eran Swisa

"Не стійте осторонь, не будьте бездіяльні. Будьте на правильному боці історії", — сказав зірковий бодігард в інтерв'ю. 

Він також висловився проти ХАМАС і додав, що називати цих терористів "тваринами" було б образою для тварин у всьому світі.

Про охоронця Тейлор та його вибір на користь армії вже зробили безліч відео у ТікТок, які стали вірусними.

@dailymail

Taylor Swift’s security guard has returned home to Israel to fight Hamas terrorists - three months after he went viral for his protection of the famous singer #fyp #taylorswift #securityguard #bodyguard #protection #israel #palestine #hamas

♬ original sound - Daily Mail

Раніше відомим стало відео, на якому він професійно захищає зірку від натовпу фанів. 

 

охоронець Тейлор Свіфт ​
Скриншот з TikTok: mddholt

Нагадаємо, Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. 

Також ми писали, що фільм Тейлор Свіфт зібрав рекордну касу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі