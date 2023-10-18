Охоронець Тейлор Свіфт покинув роботу та поїхав воювати в Ізраїль
Охоронець Тейлор Свіфт, який став відомим після вірусного відео, на якому він професійно захищає співачку на одному з її концертів в рамках Eras Tour, залишив роботу і поїхав воювати в Ізраїль.
Про це пише Daily Mail.
Подробиці
Охоронець Тейлор Свіфт, ім'я якого не повідомляють, був військовим Армії оборони Ізраїлю ще до переїзду в США. Коли терористичне угропування ХАМАС напало на Ізраїль він не зміг стояти осторонь, покинув роботу у зірки і поїхав до Ізраїлю. Про це він сам розповів для новинного сайту Israel Hayom.
"Не стійте осторонь, не будьте бездіяльні. Будьте на правильному боці історії", — сказав зірковий бодігард в інтерв'ю.
Він також висловився проти ХАМАС і додав, що називати цих терористів "тваринами" було б образою для тварин у всьому світі.
Про охоронця Тейлор та його вибір на користь армії вже зробили безліч відео у ТікТок, які стали вірусними.
@dailymail
Taylor Swift’s security guard has returned home to Israel to fight Hamas terrorists - three months after he went viral for his protection of the famous singer #fyp #taylorswift #securityguard #bodyguard #protection #israel #palestine #hamas♬ original sound - Daily Mail
Раніше відомим стало відео, на якому він професійно захищає зірку від натовпу фанів.
Нагадаємо, Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю.
Також ми писали, що фільм Тейлор Свіфт зібрав рекордну касу.
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