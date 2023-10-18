Охранник Тейлор Свифт бросил работу и уехал воевать в Израиль
Охранник Тейлор Свифт, ставший известным после вирусного видео, на котором он профессионально защищает певицу на одном из ее концертов в рамках Eras Tour, оставил работу и уехал воевать в Израиль.
Об этом пишет Daily Mail.
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Охранник Тейлор Свифт, имя которого не сообщается, был военным Армии обороны Израиля еще до переезда в США. Когда террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль, он не смог стоять в стороне, оставил работу у звезды и уехал в Израиль. Об этом он рассказал для новостного сайта Israel Hayom.
"Не стойте в стороне, не будьте безразличны. Будьте на правильной стороне истории", — сказал бодигард звезды в интервью.
Он также высказался против ХАМАС и добавил, что называть этих террористов "животными" было бы оскорблением для животных во всем мире.
Об охраннике Тейлор и его выборе в пользу армии уже сделали множество видео в ТикТок, которые стали вирусными.
@dailymail
Taylor Swift's security guard ha returned home to Israel to fight Hamás terrorists - три месяца после того, как went viral для его защиты от славного продюсера #fyp #taylorswift #securityguard #bodyguard #protection #israel #palestina #hamas♬ original sound - Daily Mail
Ранее популярным стало видео, на котором он профессионально защищает звезду от толпы фанатов.
Напомним, Тейлор Свифт захейтили из-за молчания про Израиль.
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