Охранник Тейлор Свифт бросил работу и уехал воевать в Израиль

Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift

Охранник Тейлор Свифт, ставший известным после вирусного видео, на котором он профессионально защищает певицу на одном из ее концертов в рамках Eras Tour, оставил работу и уехал воевать в Израиль.

Об этом пишет Daily Mail.

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Охранник Тейлор Свифт, имя которого не сообщается, был военным Армии обороны Израиля еще до переезда в США. Когда террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль, он не смог стоять в стороне, оставил работу у звезды и уехал в Израиль. Об этом он рассказал для новостного сайта Israel Hayom.

Скриншот из TikTok: Eran Swisa

"Не стойте в стороне, не будьте безразличны. Будьте на правильной стороне истории", — сказал бодигард звезды в интервью.

Он также высказался против ХАМАС и добавил, что называть этих террористов "животными" было бы оскорблением для животных во всем мире.

Об охраннике Тейлор и его выборе в пользу армии уже сделали множество видео в ТикТок, которые стали вирусными.

Ранее популярным стало видео, на котором он профессионально защищает звезду от толпы фанатов.

Скриншот из TikTok: mddholt

Напомним, Тейлор Свифт захейтили из-за молчания про Израиль.

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