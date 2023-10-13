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Неймовірне розчарування: Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю

13 жовтня 2023 13:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Неймовірне розчарування: Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Тейлор Свіфт минулої ночі позувала на прем’єрі свого фільму Eras Tour. Тоді як багато її шанувальників сподівалися, що вона використає момент, щоб висловитися про жахливий терор в Ізраїлі.

Про це пише Daily Mail.

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Але замість того, щоб коментувати атаку ХАМАСу, Свіфт сяяла під софітами. Вона позувала у закритому торговому центрі Grove у Лос-Анджелесі.

 

Тейлор Свіфт щасливо поділилася прем'єрою свого фільму. Фото: соціальні мережі
Тейлор Свіфт щасливо поділилася прем'єрою свого фільму. Фото: соціальні мережі

 

Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk
Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk

 

Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk
Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk

 

Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk
Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk

 

Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk
Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk
Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk
Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk
Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk
Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk
Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk
Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk

"Жахливий час. Дітей ґвалтують. З обох сторін гинуть невинні люди. Хамас!! Терористична організація вбиває ізраїльтян... але зараз "день презентації"???" — розлючено написала ювелірка єврейського походження з Нью-Йорка Ніколь Роуз.

"У неї ДУЖЕ БАГАТО ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ФАНІВ. Ох, яке розчарування справжнє", — зазначила Аманда Хірш, інфлюенсерка з Instagram-акаунтом Not Skinny But Not Fat.

Протягом кількох днів інші закликали Свіфт використовувати її соцмережу з 274 мільйонами підписників, щоб коментувати трагедію. Але вона мовчала.

 

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

 

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

 

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

 

Фільм Свіфт розповідає про один із шести її аншлагових концертів на стадіоні SoFi в Інглвуді, штат Каліфорнія, у рамках її туру Eras Tour, який стартував у березні та є ретроспективою її 17-річної кар’єри.

Тільки з попереднього продажі квитків на нього вже зібрано колосальні 100 мільйонів доларів, і він буде доступний для перегляду з п’ятниці, 13 жовтня.

Вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Гази по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Нагадаємо, Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів, де він зараз перебуває.

Нагадаємо, модель Playboy втратила контракт через свою підтримку ХАМАС.

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