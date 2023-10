Неймовірне розчарування: Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Співачка Тейлор Свіфт минулої ночі позувала на прем’єрі свого фільму Eras Tour. Тоді як багато її шанувальників сподівалися, що вона використає момент, щоб висловитися про жахливий терор в Ізраїлі.

Про це пише Daily Mail.

Прихильники закликали Свіфт не мовчати

Але замість того, щоб коментувати атаку ХАМАСу, Свіфт сяяла під софітами. Вона позувала у закритому торговому центрі Grove у Лос-Анджелесі.

Тейлор Свіфт щасливо поділилася прем'єрою свого фільму. Фото: соціальні мережі

Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю. Фото: dailymail.co.uk

"Жахливий час. Дітей ґвалтують. З обох сторін гинуть невинні люди. Хамас!! Терористична організація вбиває ізраїльтян... але зараз "день презентації"???" — розлючено написала ювелірка єврейського походження з Нью-Йорка Ніколь Роуз.

"У неї ДУЖЕ БАГАТО ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ФАНІВ. Ох, яке розчарування справжнє", — зазначила Аманда Хірш, інфлюенсерка з Instagram-акаунтом Not Skinny But Not Fat.

Протягом кількох днів інші закликали Свіфт використовувати її соцмережу з 274 мільйонами підписників, щоб коментувати трагедію. Але вона мовчала.

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Фільм Свіфт розповідає про один із шести її аншлагових концертів на стадіоні SoFi в Інглвуді, штат Каліфорнія, у рамках її туру Eras Tour, який стартував у березні та є ретроспективою її 17-річної кар’єри.

Тільки з попереднього продажі квитків на нього вже зібрано колосальні 100 мільйонів доларів, і він буде доступний для перегляду з п’ятниці, 13 жовтня.

Вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Гази по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

