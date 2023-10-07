Оксана Байрак у РФ змінила прізвище та знімає серіал з акторами-путіністами
Режисерка Оксана Байрак у РФ знімає серіал. Проєкт побачать глядачі пропагандистського російського каналу.
Про це стало відомо з заборонених в Україні соцмереж російського актора Антона Батирєва.
Діяльність Байрак в Росії
Восьмисерійна мелодрама отримала назву "Дощ наприкінці літа". Крім російських акторів присутні одесит та син народного артиста України Георгія Дрозда Максим Дрозд, акторка Лариса Удовиченко.
Антон Батирєв показав фото з тарілкою, на якій вказана знімальна група проєкту.Режисерка Оксана Байрак на тарілці вказана під іншим ім'ям — Фрося Касьян.
Від початку повномасштабної війни Оксана Байрак перебувала в Одес. Влітку 2023 року її вже побачили з російським актором-путіністом Батирєвим в Пітері.
Нагадаємо, Оксана Байрак вийшла на зв’язок після вибуху на Кримському мосту. Раніше ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера, який втік до Росії.