Оксана Байрак у РФ змінила прізвище та знімає серіал з акторами-путіністами

Режисерка Оксана Байрак. Фото: instagram.com/ksanabayrak/

Режисерка Оксана Байрак у РФ знімає серіал. Проєкт побачать глядачі пропагандистського російського каналу.

Про це стало відомо з заборонених в Україні соцмереж російського актора Антона Батирєва.

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Восьмисерійна мелодрама отримала назву "Дощ наприкінці літа". Крім російських акторів присутні одесит та син народного артиста України Георгія Дрозда Максим Дрозд, акторка Лариса Удовиченко.

Режисерка Оксана Байрак у РФ знімає серіал. Фото: соціальні мережі

Оксана Байрак та Антон Батирєв. Фото: instagram.com/ksanabayrak/

Антон Батирєв показав фото з тарілкою, на якій вказана знімальна група проєкту.Режисерка Оксана Байрак на тарілці вказана під іншим ім'ям — Фрося Касьян.

Від початку повномасштабної війни Оксана Байрак перебувала в Одес. Влітку 2023 року її вже побачили з російським актором-путіністом Батирєвим в Пітері.

Нагадаємо, Оксана Байрак вийшла на зв’язок після вибуху на Кримському мосту. Раніше ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера, який втік до Росії.