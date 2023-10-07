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Оксана Байрак в РФ сменила фамилию и снимает сериал с актерами-путинистами

7 октября 2023 14:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оксана Байрак в РФ сменила фамилию и снимает сериал с актерами-путинистами
Режиссер Оксана Байрак. Фото: instagram.com/ksanabayrak/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Режиссер Оксана Байрак в РФ снимает сериал. Проект увидят зрители пропагандистского русского канала.

Об этом стало известно из запрещенных в Украине соцсетей российского актера Антона Батырева.

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Восьмисерийная мелодрама получила название "Дождь в конце лета". Кроме российских актеров, присутствуют одессит и сын народного артиста Украины Георгия Дрозда Максим Дрозд, актриса Лариса Удовиченко.

 

Режиссер Оксана Байрак в РФ снимает сериал. Фото: социальные сети

 

Оксана Байрак и Антон Батырев. Фото: instagram.com/ksanabayrak/
Оксана Байрак и Антон Батырев. Фото: instagram.com/ksanabayrak/

Антон Батырев показал фото с тарелкой, на которой указана съемочная группа проекта. Режиссер Оксана Байрак на тарелке указана под другим именем — Фрося Касьян.

С начала полномасштабной войны Оксана Байрак находилась в Одессе. Летом 2023 года ее уже увидели с российским актером-путинистом Батыревым в Питере.

Напомним, Оксана Байрак вышла на связь после взрыва на Крымском мосту. Ранее мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера, сбежавшего в Россию.

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