Окупанти атакували столицю ракетами та дронами: реакція знаменитостей

Наслідки ракетної атаки окупантів в одному зі столичних районів. Фото: Reuters

Рано вранці, в середу, 30 серпня, окупанти завдали масованої атаки по Україні за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 повітряних ворожих цілей. Втім, на жаль, внаслідок падіння уламків у Києві та області виникли пожежі. Також є загиблі та потерпілі. У своїх соцмережах на терор росіян відреагували знаменитості.

Новини.LIVE розкаже детальніше.

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Маша Єфросиніна

Шоувумен, яка сьогодні відзначає 20-річчя шлюбу з чоловіком, бізнесменом та захисником України Тимуром Хромаєвим, зробила скриншоти сповіщення про повітряні тривоги та додала фотографію сина, який сидить на табуретці.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Володимир Дантес

Шоумен подякував силам ППО та закликав українців донатити. Сам Володимир перевів 5000 гривень.

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Наталка Денисенко

Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Григорій Решетнік

Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Світлана Тарабарова

Скриншот: Instagram/tarabarova

alyona alyona

Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

Анастасія Приходько

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Андрій Бєдняков

Скриншот: Instagram/biedniakov

Ектор Хіменес-Браво

Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, раніше ми писали про реакцію знаменитостей на атаку "шахедів" на столицю в День Києва, 28 травня. Також ми розповідали, як українські зірки відреагували на загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.