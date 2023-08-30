Окупанти атакували столицю ракетами та дронами: реакція знаменитостей
Рано вранці, в середу, 30 серпня, окупанти завдали масованої атаки по Україні за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 повітряних ворожих цілей. Втім, на жаль, внаслідок падіння уламків у Києві та області виникли пожежі. Також є загиблі та потерпілі. У своїх соцмережах на терор росіян відреагували знаменитості.
Новини.LIVE розкаже детальніше.
Маша Єфросиніна
Шоувумен, яка сьогодні відзначає 20-річчя шлюбу з чоловіком, бізнесменом та захисником України Тимуром Хромаєвим, зробила скриншоти сповіщення про повітряні тривоги та додала фотографію сина, який сидить на табуретці.
Володимир Дантес
Шоумен подякував силам ППО та закликав українців донатити. Сам Володимир перевів 5000 гривень.
Наталка Денисенко
Григорій Решетнік
Світлана Тарабарова
alyona alyona
Анастасія Приходько
Андрій Бєдняков
Ектор Хіменес-Браво
Нагадаємо, раніше ми писали про реакцію знаменитостей на атаку "шахедів" на столицю в День Києва, 28 травня. Також ми розповідали, як українські зірки відреагували на загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.