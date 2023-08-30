Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами: реакция знаменитостей
Ранним утром, в среду, 30 августа, оккупанты нанесли массированную атаку по Украине с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 воздушных целей. Впрочем, к сожалению, в результате падения обломков в Киеве и области возникли пожары. Также есть погибшие и пострадавшие. В своих соцсетях на террор россиян отреагировали знаменитости.
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Маша Ефросинина
Шоувумен, которая сегодня отмечает 20-летие брака с мужем, бизнесменом и защитником Украины Тимуром Хромаевым, сделала скриншоты извещения о воздушных тревогах и добавила фотографию сына, сидящего на табуретке.
Владимир Дантес
Шоумен поблагодарил силы ПВО и призвал украинцев донатить. Сам Владимир перевел 5000 гривен.
Наталья Денисенко
Григорий Решетник
Светлана Тарабарова
alyona alyona
Анастасия Приходько
Андрей Бедняков
Эктор Хименес-Браво
Напомним, ранее мы писали о реакции знаменитостей на атаку "шахедов" на столицу в День Киева, 28 мая. Также мы рассказывали, как украинские звезды отреагировали на гибель предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.