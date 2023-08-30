Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами: реакция знаменитостей

Последствия ракетной атаки оккупантов в одном из столичных районов. Фото: Reuters

Ранним утром, в среду, 30 августа, оккупанты нанесли массированную атаку по Украине с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 воздушных целей. Впрочем, к сожалению, в результате падения обломков в Киеве и области возникли пожары. Также есть погибшие и пострадавшие. В своих соцсетях на террор россиян отреагировали знаменитости.

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Маша Ефросинина

Шоувумен, которая сегодня отмечает 20-летие брака с мужем, бизнесменом и защитником Украины Тимуром Хромаевым, сделала скриншоты извещения о воздушных тревогах и добавила фотографию сына, сидящего на табуретке.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Владимир Дантес

Шоумен поблагодарил силы ПВО и призвал украинцев донатить. Сам Владимир перевел 5000 гривен.

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Наталья Денисенко

Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Григорий Решетник

Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Светлана Тарабарова

Скриншот: Instagram/tarabarova

alyona alyona

Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

Анастасия Приходько

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Андрей Бедняков

Скриншот: Instagram/biedniakov

Эктор Хименес-Браво

Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Напомним, ранее мы писали о реакции знаменитостей на атаку "шахедов" на столицу в День Киева, 28 мая. Также мы рассказывали, как украинские звезды отреагировали на гибель предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.