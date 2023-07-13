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Олег Сенцов після контузії на фронті приїхав до Києва в день свого народження

13 липня 2023 11:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Олег Сенцов після контузії на фронті приїхав до Києва в день свого народження
Режисер, військовослужбовець Олег Сенцов. Фото: Facebook/oleg.sentsov
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 13 липня, свій день народження відзначає режисер, громадський активіст та захисник нашої країни Олег Сенцов. Йому виповнилось 47 років. В особливий для себе день військовослужбовцю вдалося приїхати до Києва та обійняти маленького сина Дем’яна та дружину.

Відповідне фото з’явилось у Facebook Вероніки Вельч.

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Саме дружина Сенцова, Вероніка, показала підписникам зворушливу фотографію, на якій Олег обіймає біля столичного залізничного вокзалу сина, який народився в грудні минулого року. 

"Коли серце з серцем бʼється в унісон. З Днем народження, котику. Повертайся назовсім до нас. Любимо", — лаконічно підписала знімок Вероніка Вельч. 

Олег Сенцов з сином Дем'яном. Фото: Facebook/veronika.vlech

Олег також був не багатослівним у своїх соцмережах. Сенцов опублікував фото, на якому тримає в руках святковий кекс зі свічкою та цілує Дем’яна в лобик.

Олег Сенцов з сином Дем'яном. Фото: Facebook/oleg.sentsov

Ще буквально кілька днів тому Олег потрапив до шпиталю. Сенцов отримав контузії на фронті. Він записав відео лежачи на землі відразу після поранення. За його словами, тоді закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж.

Нагадаємо, раніше ми писали, що маленький син Сенцова, який народився у США, отримав громадянство України. Також ми розповідали про знаменитостей, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів.

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