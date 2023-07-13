Олег Сенцов после контузии на фронте приехал в Киев в день своего рождения

Режиссер, военнослужащий Олег Сенцов. Фото: Facebook/oleg.sentsov

Сегодня свой день рождения отмечает режиссер, общественный активист и защитник нашей страны Олег Сенцов. Ему исполнилось 47 лет. В особый день военнослужащему удалось приехать в Киев и обнять маленького сына Демьяна и жену.

Соответствующее фото появилось в Facebook Вероники Вельч.

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Именно жена Сенцова, Вероника, показала подписчикам трогательную фотографию, на которой Олег обнимает около столичного железнодорожного вокзала сына, родившегося в декабре прошлого года.

"Когда сердце с сердцем бьется в унисон. С Днем рождения, котик. Возвращайся совсем к нам. Любим", — лаконично подписала снимок Вероника Вельч.

Олег Сенцов с сыном Демьяном. Фото: Facebook/veronika.vlech

Олег также был не многословен в своих соцсетях. Сенцов опубликовал фото, где держит в руках праздничный кекс со свечой и целует Демьяна в лобик.

Олег Сенцов с сыном Демьяном. Фото: Facebook/oleg.sentsov

Еще буквально несколько дней назад Олег попал в госпиталь. Сенцов получил контузию на фронте. Он записал видео лежа на земле сразу после ранения. По его словам, тогда закончился бой за важный для контрнаступления рубеж.

Напомним, ранее мы писали, что родившийся в США маленький сын Сенцова получил гражданство Украины. Также мы рассказывали о знаменитостях, защищающих Украину в рядах ВСУ от оккупантов.