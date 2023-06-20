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Олег Сенцов ледь не загинув на передовій

20 червня 2023 16:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Війна: Олег Сенцов ледь не загинув на передовій
Режисер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Український кінорежисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов ледь вижив під час чергової атаки ворога. Чоловік, на щастя, встиг вибратися зі смертельної пастки.

Про це режисер повідомив у своєму Facebook.

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Війна за землю продовжується

Життя Олега Сенцов, як і більшості українців після початку повномасштабного вторгнення Росії, змінилося. Режисер вирушив на передову воювати за власну країну, ризикуючи життям.

"Це був черговий важкий день нашого наступу. Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й понесли втрати. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти. Війна за нашу землю продовжується. Вічна слава тим, хто загинув, визволяючи Україну від загарбників!" — прокоментував режисер.

 

Режисер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Нагадаємо, минулого року режисер, громадський активіст та захисник нашої країни Олег Сенцов вчетверте став батьком. Його дружина, директорка з адвокації американської компанії Вероніка Вельч, народила у США хлопчика, якого зіркова пара назвала Дем’яном.

Раніше в рамках проєкту "Культурний десант" відбулись концерти для рятувальників та розмінувальників Херсонщини. Перед захисниками України виступив учасник Нацвідбору на "Євробачення-2023" Мойсей, бандуристка Інна Іщенко та шоумен Коля Сєрга.

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