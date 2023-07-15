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Олег Сенцов після лікування повертається на передову

15 липня 2023 13:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Олег Сенцов після лікування повертається на передову
Режисер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Режисер Олег Сенцов, який воює у лавах ЗСУ, після лікування контузії у Києві, повертається на фронт. Військовий відвідав церемонію нагородження французьким орденом Почесного легіону у Національному заповіднику "Софія Київська".

Про це повідомляє Укрінформ.

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Буде наша перемога

Олег Сенцов отримав почесну нагороду у Києві. Режисер поспілкувався пресою та розповів про плани.

"Я приїхав сюди з фронту і завтра повертаюсь назад, тому що зараз моє місце там, поруч з моїми побратимами, з тими, хто зі зброєю в руках зараз боронить нашу свободу", — сказав Сенцов.

Режесер поділився, що після початку широкомасштабного вторгнення одразу зрозумів, що бойові дії затягнуться.

 

Режисер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov/

"Я сказав, що мінімум два-три роки. Тоді багато хто сприймав це дуже критично і "в багнети", думаючи, що вона закінчиться за два-три тижні. Минуло вже півтора року. Ми не програли і не програємо — це вже зрозуміло всім. Але ми ще не перемогли, і скільки йти до перемоги, ніхто не знає. Прогнози — річ дуже невдячна. Але я знаю, що ми пройдемо цей шлях до кінця, а в кінці буде наша перемога", — переконаний Сенцов.

Висловлюючи подяку за нагороду, він зазначив, що вважає її також відзнакою для тих, хто захищав та продовжує захищати нашу країну від ворога. Режисер попередив, що перемога не буде легкою.

Олег Сенцов, яком у червні присвоїли звання молодшого лейтенанта, у суботу, 9 липня, дістав контузію (акубаротравму) на фронті.

Нагадаємо, маленький син Сенцова, який народився у США, отримав громадянство України. 

Раніше ми розповідали про знаменитостей, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів.

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