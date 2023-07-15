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Олег Сенцов после лечения возвращается на передовую

15 июля 2023 13:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Олег Сенцов после лечения возвращается на передовую
Режиссер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Режиссер Олег Сенцов, воюющий в рядах ВСУ, после лечения контузии в Киеве возвращается на фронт. Военный посетил церемонию награждения французским орденом Почетного легиона в Национальном заповеднике "София Киевская".

Об этом сообщает Укринформ.

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Будет наша победа

Олег Сенцов получил почетную награду в Киеве. Режиссер пообщался с прессой и рассказал о планах.

"Я приехал сюда с фронта и завтра возвращаюсь назад, потому что сейчас мое место там, рядом с моими побратимами, с теми, кто с оружием в руках сейчас защищает нашу свободу", — сказал Сенцов.

Режиссер поделился, что после начала широкомасштабного вторжения сразу понял, что боевые действия затянутся.

 

Режиссер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov/

"Я сказал, что минимум два-три года. Тогда многие воспринимали это очень критично и "в штыки", думая, что она закончится через две-три недели. Прошло уже полтора года. Мы не проиграли и не проигрываем — это уже ясно всем. Но мы еще не победили, и сколько идти к победе, никто не знает. Прогнозы — дело очень неблагодарное. Но я знаю, что мы пройдем этот путь до конца, а в конце будет наша победа", — убежден Сенцов.

Выражая благодарность за награду, он отметил, что считает ее также для тех, кто защищал и продолжает защищать нашу страну от врага. Режиссер предупредил, что победа не будет легкой.

Олег Сенцов, которому в июне присвоили звание младшего лейтенанта, в субботу, 9 июля, получил контузию (акубаротравму) на фронте.

Напомним, маленький сын Сенцова, родившийся в США, получил гражданство Украины.

Ранее мы рассказывали о знаменитостях, защищающих Украину в рядах ВСУ от оккупантов.

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