Холостяк-13 — Александр Терен впервые рассказал о пропавшем без вести брате

Александр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Ветеран войны и главный герой шоу "Холостяк" Александр Терен впервые рассказал о своем брате, который считается пропавшим без вести. Семья не теряет надежды найти военного живым.

Откровенной историей о брате и о том, как семья отреагировала на тяжелое ранение Александра, он рассказал во время шоу "Холостяк".

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Александр Терен о брате и ранении

На свидании с Инной ветеран заговорил о болезненной для себя теме. Александр признался, что о своем решении уйти на фронт рассказал родителям уже с позиции.

О тяжелом ранении и потере ног военный также не решился рассказать родным сразу. Как поделился Терен, он очень переживал, как это воспримет его мама.

"Было очень больно физически, но мне было все равно на то, что я потерял ноги. Я знал, насколько это будет сложно маме. Вообще родителям, папе и брату. Уже прошло достаточно на самом деле времени - где-то пять дней с момента ранения, и уже тогда я только позвонил и сказал. Расплакался и мама, и я. Слезы трудно было сдерживать", — поделился ветеран.

Александр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

После ранения Александра поддерживали его родители, друзья и братья. Однако, к сожалению, один из родных ветерана перестал выходить на связь.

"Сейчас один брат, который приезжал, без вести пропавший. Вероятнее всего, что он погиб, к сожалению. Но есть большая надежда на то, что он жив в плену", — рассказал холостяк.

Ранее Александр Терен отреагировал на клевету о его ранениях, которые начали распространяться в сети.

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