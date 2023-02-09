Алексей Дурнев признался, на что ему жалко тратить деньги

У каждого человека и знаменитости в частности, индивидуальные стратегии распоряжения собственными финансами. О том, на что тратит деньги, и на что так и не решается вкладывать их в недавнем интервью шоувумен Маше Ефросининой рассказал блогер Алексей Дурнев.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube канале звездного общественного деятеля.

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36-летний блогер рассказал, что, в отличие от своих друзей, он не собирается тратить деньги на аренду жилья. В пример Алексей привел экс-ведущего тревел-шоу "Орел и решка" Антона Птушкина. Он переехал в центр Киева и арендует квартиру недалеко от Золотых ворот в Киеве.

"Но именно на это я не могу тратить деньги. Мне жалко. Я сразу начинаю все перемножать на год, на два, на три. Там собирается, ну условно говоря, две тысячи долларов аренда квартиры. Это 24 тысячи в год, 72 тысячи за три года. И я придумаю куда их потратить", — рассказал Алексей.

Дурнев сказал Маше, что у него есть свое жилье в Киеве. На ее встречный вопрос, зачем ему арендовать, блогер ответил, что квартира находится на окраине Киева, на Минском жилом массиве, далеко, по словам Алексея, от центра.

"Мне нравилось там жить. Возле меня Окружная дорога, мне было удобно по ней ездить в Пущу-Водицу в теннисную академию. А началась война, ее разбомбили. Корты, бассейны, все разлетелось. И я такой думаю, ну поживу в центре, начал присматриваться, но так этого и не сделал. Вот не могу. Да, я могу потратить на одежду гораздо больше, чем аренда квартиры. Но почему-то мне так легче", — подытожил Дурнев.

Напомним, ранее мы писали, что в этом интервью блогер попросил прощения у Маши Ефросининой и теле- и радиоведущего Андрея Шабанова. Также мы рассказывали, что шоувумен Машу Ефросинину подвергли критике из-за языкового вопроса под фотографией с Сергеем Притулой.