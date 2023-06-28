Олексій Суханов розповів, що з його квартирою в Юрмалі

Телеведучий Олексій Суханов. Скриншот: YouTube/SlavaDomin

Телеведучий Олексій Суханов дав велике інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну. В ньому зокрема він розповів про свою квартиру в Юрмалі (Латвія).

Відео доступне на YouTube каналі Дьоміна.

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Суханов придбав житло в курортному містечку Юрмала в розпал одного з музичних російських фестивалів "Нова хвиля", який тривалий час проводився в Латвії. За квартиру в 100 квадратних метрів Олексій віддав 350 тисяч доларів (частково взяв кредит).

Після початку повномасштабної війни там жила подруга Суханова, а зараз квартира стоїть зачинена. Здавати квартиру в оренду телезірка не планує.

Олексій зізнався, що скучив за чистим повітрям Юрмали та своєю квартирою, в якій обожнює кожен елемент дизайну. За житлом телезірки доглядає знайомий ведучого. Суханов зізнався, що довіряє йому. І саме завдяки цьому чоловіку вижили дві квітки, які ростуть в житлі телезірки.

"У квартирі я робив все сам. В мене не було дизайнера. Я там вибудовував свій світ. Мені там все подобається. Я сумую за кожним куточком", — підсумував Суханов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Суханов жорстко відповів політичному оглядачу Олексію Арестовичу на слова про вбитого росіянина. Також ми розповідали, що Суханов зробив гучну заяву щодо світових релігій.