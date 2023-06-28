Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олексій Суханов розповів, що з його квартирою в Юрмалі arrow

Олексій Суханов розповів, що з його квартирою в Юрмалі

28 червня 2023 07:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Олексій Суханов розповів, що з його квартирою в Юрмалі
Телеведучий Олексій Суханов. Скриншот: YouTube/SlavaDomin
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Телеведучий Олексій Суханов дав велике інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну. В ньому зокрема він розповів про свою квартиру в Юрмалі (Латвія). 

Відео доступне на YouTube каналі Дьоміна.

Читайте також:

Про квартиру біля моря

Суханов придбав житло в курортному містечку Юрмала в розпал одного з музичних російських фестивалів "Нова хвиля", який тривалий час проводився в Латвії. За квартиру в 100 квадратних метрів Олексій віддав 350 тисяч доларів (частково взяв кредит).

Після початку повномасштабної війни там жила подруга Суханова, а зараз квартира стоїть зачинена. Здавати квартиру в оренду телезірка не планує. 

Олексій зізнався, що скучив за чистим повітрям Юрмали та своєю квартирою, в якій обожнює кожен елемент дизайну. За житлом телезірки доглядає знайомий ведучого. Суханов зізнався, що довіряє йому. І саме завдяки цьому чоловіку вижили дві квітки, які ростуть в житлі телезірки. 

"У квартирі я робив все сам. В мене не було дизайнера. Я там вибудовував свій світ. Мені там все подобається. Я сумую за кожним куточком", — підсумував Суханов. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Суханов жорстко відповів політичному оглядачу Олексію Арестовичу на слова про вбитого росіянина. Також ми розповідали, що Суханов зробив гучну заяву щодо світових релігій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз