Олексій Суханов розповів, що з його квартирою в Юрмалі
Телеведучий Олексій Суханов дав велике інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну. В ньому зокрема він розповів про свою квартиру в Юрмалі (Латвія).
Відео доступне на YouTube каналі Дьоміна.
Про квартиру біля моря
Суханов придбав житло в курортному містечку Юрмала в розпал одного з музичних російських фестивалів "Нова хвиля", який тривалий час проводився в Латвії. За квартиру в 100 квадратних метрів Олексій віддав 350 тисяч доларів (частково взяв кредит).
Після початку повномасштабної війни там жила подруга Суханова, а зараз квартира стоїть зачинена. Здавати квартиру в оренду телезірка не планує.
Олексій зізнався, що скучив за чистим повітрям Юрмали та своєю квартирою, в якій обожнює кожен елемент дизайну. За житлом телезірки доглядає знайомий ведучого. Суханов зізнався, що довіряє йому. І саме завдяки цьому чоловіку вижили дві квітки, які ростуть в житлі телезірки.
"У квартирі я робив все сам. В мене не було дизайнера. Я там вибудовував свій світ. Мені там все подобається. Я сумую за кожним куточком", — підсумував Суханов.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Суханов жорстко відповів політичному оглядачу Олексію Арестовичу на слова про вбитого росіянина. Також ми розповідали, що Суханов зробив гучну заяву щодо світових релігій.