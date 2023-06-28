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Алексей Суханов рассказал, что с его квартирой в Юрмале

28 июня 2023 07:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Алексей Суханов рассказал, что с его квартирой в Юрмале
Телеведущий Алексей Суханов. Скриншот: YouTube/SlavaDomin
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Телеведущий Алексей Суханов дал большое интервью шоумену Славе Демину. В нем, в частности, он рассказал о своей квартире в Юрмале (Латвия).

Видео доступно на YouTube канале Демина.

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Суханов приобрел жилье в курортном городке Юрмала в разгар одного из музыкальных русских фестивалей "Новая волна", который долгое время проводили в Латвии. За квартиру в 100 квадратных метров Алексей отдал 350 тысяч долларов (частично взял кредит).

После начала полномасштабной войны там жила подруга Суханова, а сейчас квартира заперта. Сдавать квартиру в аренду телезвезда не планирует.

Алексей признался, что соскучился по чистому воздуху Юрмалы и своей квартире, в которой обожает каждый элемент дизайна. За жильем телезвезды ухаживает знакомый ведущего. Суханов признался, что доверяет ему. И именно благодаря этому мужчине выжили два цветка, растущие в жилище телезвезды.

"В квартире я делал все сам. У меня не было дизайнера. Я там выстраивал свой мир. Мне там все нравится. Я скучаю по каждому уголку", — подытожил Суханов.

Напомним, ранее мы писали, что Суханов жестко ответил политическому обозревателю Алексею Арестовичу на слова об убитом россиянине. Также мы рассказывали, что Суханов сделал громкое заявление по поводу мировых религий.

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