Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олена Кравець розплакалася через Тімура Мірошниченка: що він зробив arrow

Олена Кравець розплакалася через Тімура Мірошниченка: що він зробив

18 вересня 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому Тімур Мірошниченко довів до сліз Олену Кравець – як так сталося
Ведуча Олена Кравець, яка розплакалася на інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська ведуча, зірка "Жіночого Кварталу" та студії "Квартал 95" Олена Кравець взяла інтерв’ю у Тимура Мірошниченка. Під час спілкування відомий телеведучий поділився особистим і довів Олену Кравець до сліз своєю розповіддю.

Інтерв’ю з Тимуром Мірошниченком можна побачити на "Телеканалі ДОМ" в YouTube.

Читайте також:

Подробиці інтерв’ю

Зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець поцікавилася у Тімура про процес усиновлення дитини, який він нещодавно пройшов разом зі своєю дружиною. Тімур Мірошниченко чесно розповів їй про тягар цього процесу та про всі перешкоди, які зустрічалися на їхньому шляху.

Тимур Мирошниченко на интервью у Елены Кравец
Тімур Мірошниченко на інтерв'ю у Олени Кравець. Фото: скриншот з YouTube

Ведучий зазначив, що зараз хлопчик у них, тому вже всі труднощі позаду. Більш того, Тімур заявив, що у хлопчика вже можна помітити певні зміни, які з ним відбулися. Зокрема, його усиновлена дитина вже почала посміхатися та проявляти певні емоції, чого раніше не було.

"Це абсолютно дві різні людини. Він усміхатися став, він почав проявляти емоції, він вже розуміє, що він повноцінний член суспільства. Він взагалі не усміхався, він навіть, коли падав і бився головою, не видавав жодного звуку", — відверто розповів Тімур Мірошниченко.

Саме на цьому моменті українська ведуча Олена Кравець, яка має трьох дітей, так розчулилася, що на її очах з’явилися сльози. Після слів чоловіка Олена почала витирати сльози, адже розуміє, наскільки важливим є такий момент.

"Фух, Тимуре, ну розчулив мене. Це ж болюча тема", — заявила зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравец, витираючи сльози на очах.

Елена Кравец
Олена Кравець, яка витирає сльози після розповіді Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з YouTube

Усиновлення дитини у сім’ї Тімура Мірошниченка

Відомо, що не так давно український ведучий разом зі своєю дружиною вирішив усиновити дитину. Під час процесу усиновлення вони стикнулися з багатьма проблемами, а у самої дитини є порушення стану здоров’я. Втім, щаслива сім’я активно із цим бореться, щоб дитина почувала себе комфортно.

Тимур Мирошниченко со своей семьей
Ведучий Тімур Мірошниченко зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про сам процес усиновлення, з яким вони стикнулися. 

Публікація Інни Мірошниченко
Публікація Інни Мірошниченко стосовно процесу усиновлення дитини. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Олена Кравець висловилася про зірок шоу-бізнесу. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Олена Кравець пояснила, чому вона не виступає зі студією "Квартал 95". 

Також ми повідомляли про те, який вигляд мала Олена Кравець до того, як вона стала популярною.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Що точно не варто робити під час війни — так це бути і красивим, і розумним. Інтерв’ю з Гетманцевим

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз