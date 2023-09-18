Чому Тімур Мірошниченко довів до сліз Олену Кравець – як так сталося

Ведуча Олена Кравець, яка розплакалася на інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком. Фото: скриншот з YouTube

Українська ведуча, зірка "Жіночого Кварталу" та студії "Квартал 95" Олена Кравець взяла інтерв’ю у Тимура Мірошниченка. Під час спілкування відомий телеведучий поділився особистим і довів Олену Кравець до сліз своєю розповіддю.

Інтерв’ю з Тимуром Мірошниченком можна побачити на "Телеканалі ДОМ" в YouTube.

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Подробиці інтерв’ю

Зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець поцікавилася у Тімура про процес усиновлення дитини, який він нещодавно пройшов разом зі своєю дружиною. Тімур Мірошниченко чесно розповів їй про тягар цього процесу та про всі перешкоди, які зустрічалися на їхньому шляху.

Тімур Мірошниченко на інтерв'ю у Олени Кравець. Фото: скриншот з YouTube

Ведучий зазначив, що зараз хлопчик у них, тому вже всі труднощі позаду. Більш того, Тімур заявив, що у хлопчика вже можна помітити певні зміни, які з ним відбулися. Зокрема, його усиновлена дитина вже почала посміхатися та проявляти певні емоції, чого раніше не було.

"Це абсолютно дві різні людини. Він усміхатися став, він почав проявляти емоції, він вже розуміє, що він повноцінний член суспільства. Він взагалі не усміхався, він навіть, коли падав і бився головою, не видавав жодного звуку", — відверто розповів Тімур Мірошниченко.

Саме на цьому моменті українська ведуча Олена Кравець, яка має трьох дітей, так розчулилася, що на її очах з’явилися сльози. Після слів чоловіка Олена почала витирати сльози, адже розуміє, наскільки важливим є такий момент.

"Фух, Тимуре, ну розчулив мене. Це ж болюча тема", — заявила зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравец, витираючи сльози на очах.

Олена Кравець, яка витирає сльози після розповіді Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з YouTube

Усиновлення дитини у сім’ї Тімура Мірошниченка

Відомо, що не так давно український ведучий разом зі своєю дружиною вирішив усиновити дитину. Під час процесу усиновлення вони стикнулися з багатьма проблемами, а у самої дитини є порушення стану здоров’я. Втім, щаслива сім’я активно із цим бореться, щоб дитина почувала себе комфортно.

Ведучий Тімур Мірошниченко зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про сам процес усиновлення, з яким вони стикнулися.

Публікація Інни Мірошниченко стосовно процесу усиновлення дитини. Фото: скриншот з Instagram

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