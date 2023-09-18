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Елена Кравец расплакалась из-за Тимура Мирошниченко: что он сделал

18 сентября 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему Тимур Мирошниченко довел до слез Елену Кравец – как так произошло
Ведущая Елена Кравец, которая расплакалась на интервью с Тимуром Мирошниченко. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская ведущая, звезда "Женского Квартала" и студии "Квартал 95" Елена Кравец взяла интервью у Тимура Мирошниченко. Во время общения известный телеведущий поделился личным и довел Елену Кравец до слез своим рассказом.

Интервью с Тимуром Мирошниченко можно увидеть на "Телеканале Дом" в YouTube.

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Подробности интервью

Звезда "Женского Квартала" Елена Кравец поинтересовалась у Тимура о процессе усыновления ребенка, который он недавно прошел вместе со своей женой. Тимур Мирошниченко честно рассказал ей о тяжести этого процесса и обо всех препятствиях, которые встречались на их пути.

Тимур Мирошниченко на интервью у Елены Кравец
Тимур Мирошниченко на интервью у Елены Кравец. Фото: скриншот с YouTube

Ведущий отметил, что сейчас мальчик у них, поэтому уже все трудности позади. Более того, Тимур заявил, что у мальчика уже можно заметить некоторые изменения, которые с ним произошли. В частности, его усыновленный ребенок уже начал улыбаться и проявлять определенные эмоции, чего раньше не было.

"Это абсолютно два разных человека. Он стал улыбаться, он начал проявлять эмоции, он уже понимает, что он полноценный член общества. Он вообще не улыбался, он даже, когда падал и бился головой, не издавал ни одного звука", — откровенно рассказал Тимур Мирошниченко.

Именно на этом моменте украинская ведущая Елена Кравец, которая имеет трех детей, так растрогалась, что на ее глазах появились слезы. После слов мужчины Елена начала вытирать слезы, ведь понимает, насколько важен такой момент.

"Фух, Тимур, ну растрогал меня. Это же болезненная тема", — заявила звезда "Женского Квартала" Елена Кравец, вытирая слезы на глазах.

Елена Кравец
Елена Кравец, которая вытирает слезы после рассказа Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот с YouTube

Усыновление ребенка в семье Тимура Мирошниченко

Известно, что недавно украинский ведущий вместе со своей женой решил усыновить ребенка. Во время процесса усыновления они столкнулись со многими проблемами, а у ребенка есть нарушение состояния здоровья. Впрочем, счастливая семья активно с этим борется, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

Тимур Мирошниченко со своей семьей
Ведущий Тимур Мирошниченко со своей семьей. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

Жена Тимура Мирошниченко рассказала о самом процессе усыновления, с которым они столкнулись.

Публикация Инны Мирошниченко
Публикация Инны Мирошниченко о процессе усыновления ребенка. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Елена Кравец высказалась о звездах шоу-бизнеса.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Елена Кравец объяснила, почему она не выступает со студией "Квартал 95".

Также мы сообщали о том, как выглядела Елена Кравец до того, как она стала популярной.

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