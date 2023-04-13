Елена Кравец рассказала, какую паску выбрала на Пасху и как будет праздновать

Актриса и телеведущая Елена Кравец. Фото: коллаж Новини.LIVE

Уже в эти выходные большинство украинцев будут отмечать церковный праздник Пасхи. В их числе и бывшая актриса студии "Квартал 95", а ныне ведущая собственного телешоу на государственном канале Елена Кравец.

Звезда призналась, где и с кем встретит религиозный праздник, сообщает "ДОМ".

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Для семьи ведущей программы "Тихий вечер с Еленой Кравец", как и для большинства украинцев, Пасха — это большой праздник. В воскресенье Елена вместе с семьей и друзьями планируют собраться за пасхальным столом.

"Договорились сделать большой пасхальный обед. Мы очень давно не виделись, и дети уже соскучились по крестным. Где будем праздновать — еще не решили, но точно где-то неподалеку от собора", — поделилась планами Елена Кравец.

Кроме традиционных пасхальных блюд на столе будет много свежих овощей. А украсит его особая паска от телезвезды

"Я в этом году хочу сама испечь паску. Рецепт уже выбрала. Он мне очень понравился тем, что он не такой "пухлый". Потому что меня всегда останавливало, если честно, перед выпеканием паски — продолжительность времени на подготовку. Поэтому я нашла быстрый рецепт. Моя паска будет с корицей", — рассказала Кравец.

Елена добавила, что дети традиционно будут красить и украшать пасхальные яйца — для них это настоящий ритуал. Она уже купила наклейки-звездочки.

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова вместе со звездой шоу "МастерШеф", поваром Владом Мицкевичем, поделились рецептом уникальной паски. Также мы рассказывали, чем кормят политиков и знаменитостей в Укрзализныце.