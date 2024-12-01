Елена Шоптенко показала подросшего сына - фото

Елена Шоптенко с сыном. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф Елена Шоптенко показала своего подросшего сына Алексея. Знаменитость устроила вместе с шестилетним мальчиком фотосессию.

Кадрамы танцовщица поделилась в своем Instagram.

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Звездная мамочка и ее сын снялись в семейной фотосессии на берегу моря. Елена и шестилетний Алексей весело провели время, позируя на камеру, поэтому фото получились очень атмосферными.

Елена Шоптенко и его сын. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

На фото танцовщица с мальчиком позировали в парных образах — в белых вязаных свитерах и черных джинсах.

Елена Шоптенко с сыном Алексеем. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

В подписи к фотографиям Елена рассказала о своих приоритетах в воспитании сына.

"Правильное воспитание сына для меня всегда было важным вопросом. Как вырастить сильного, доброго и ответственного мужчину, как не перегнуть со строгостью, а где проявить достаточное терпение и отпустить контроль", — написала танцовщица.

Елена Шоптенко со своим отпрыском. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Также Шоптенко вспомнила трогательную историю, случившуюся с их семьей на днях.

"Недавно случилась история, которая многое мне показала. Рано утром я тихонько собиралась на поезд в Будапешт. Но мой сын проснулся. Немного сонный, как всегда спрашивает: "Куда ты, мама?" Он хотел, чтобы я осталась. А потом вдруг побежал в свою комнату. Прибегает с деньгами в руках и говорит: "Вот, мама. Возьми. Чтобы ты купила себе что-то поесть" Это были его карманные деньги, которые он так старательно собирал — 20 евро. Я была так тронута и горда за своего сына одновременно. Такой маленький жест, но для меня - огромный показатель того, что у такого маленького мальчика уже есть те самые важные мужские черты: забота и щедрость", — поделилась Елена.

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