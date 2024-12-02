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Ольга Фреймут на рідкісному фото показала підрослого сина

2 грудня 2024 19:15
Марія Покровська - Редактор
Ольга Фреймут разом із сином прикрасила ялинку до Нового року
Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia
Марія Покровська - Редактор

Телеведуча Ольга Фреймут вперше за тривалий час показала свого восьмирічного сина Валерія. Разом зі хлопчиком зіркова матуся прикрасила новорічну ялинку.

Сімейним контентом ведуча поділилася в своєму Instagram

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Телеведуча разом із сином вже прикрасили оселю до новорічних свят. Фреймут поділилася світлиною Валерія, який із усмішкою тримав ялинку.

Син Ольги Фреймут
Син Ольги Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Цього року знаменитість та її родина віддали перевагу живій ялинці, яку прикрасили гірляндою та ялинковими іграшками, одна із них була у вигляді будинка.

"Нехай у нас у всіх буде дім", — написала Фреймут.

Ольга Фреймут прикрасила ялинку
Новорічна іграшка на ялинці Ольги Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча показала, як з чоловіком та синами прикрашала ялинку.

Також ми писали, що Олена Шоптенко показала підрослого сина та заговорила про вихання дітей.

діти Ольга Фреймут Новий рік українські зірки телеведучі

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