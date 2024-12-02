Ольга Фреймут разом із сином прикрасила ялинку до Нового року

Ольга Фреймут на рідкісному фото показала підрослого сина
Телеведуча Ольга Фреймут вперше за тривалий час показала свого восьмирічного сина Валерія. Разом зі хлопчиком зіркова матуся прикрасила новорічну ялинку.
Сімейним контентом ведуча поділилася в своєму Instagram.
Ольга Фреймут з сином готуються до Нового року
Телеведуча разом із сином вже прикрасили оселю до новорічних свят. Фреймут поділилася світлиною Валерія, який із усмішкою тримав ялинку.
Цього року знаменитість та її родина віддали перевагу живій ялинці, яку прикрасили гірляндою та ялинковими іграшками, одна із них була у вигляді будинка.
"Нехай у нас у всіх буде дім", — написала Фреймут.
Нагадаємо, раніше Катерина Осадча показала, як з чоловіком та синами прикрашала ялинку.
Також ми писали, що Олена Шоптенко показала підрослого сина та заговорила про вихання дітей.
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