Ольга Фреймут вместе с сыном украсила елку к Новому году

Ольга Фреймут на редком фото показала подросшего сына
Телеведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время показала своего восьмилетнего сына Валерия. Вместе с мальчиком звездная мамочка украсила новогоднюю елку.
Семейным контентом ведущая поделилась в своем Instagram.
Ольга Фреймут с сыном готовятся к Новому году
Телеведущая вместе с сыном уже украсили дом к новогодним праздникам. Фреймут поделилась фотографией Валерия, который с улыбкой держал елку.
В этом году знаменитость и ее семья предпочли живую елку, украшенную гирляндой и елочными игрушками, одна из них была в виде дома.
"Пусть у нас у всех будет дом", — написала Фреймут.
Напомним, ранее Екатерина Осадчая показала, как с мужем и сыновьями украшала елку.
Также мы писали, что Елена Шоптенко показала подросшего сына и заговорила о воспитании детей.
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