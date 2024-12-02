Ольга Фреймут вместе с сыном украсила елку к Новому году

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время показала своего восьмилетнего сына Валерия. Вместе с мальчиком звездная мамочка украсила новогоднюю елку.

Семейным контентом ведущая поделилась в своем Instagram.

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Телеведущая вместе с сыном уже украсили дом к новогодним праздникам. Фреймут поделилась фотографией Валерия, который с улыбкой держал елку.

Сын Ольги Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

В этом году знаменитость и ее семья предпочли живую елку, украшенную гирляндой и елочными игрушками, одна из них была в виде дома.

"Пусть у нас у всех будет дом", — написала Фреймут.

Новогодняя игрушка на елке Ольги Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, ранее Екатерина Осадчая показала, как с мужем и сыновьями украшала елку.

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