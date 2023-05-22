Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ольга Фреймут показала младших детей в Лондоне arrow

Ольга Фреймут показала младших детей в Лондоне

22 мая 2023 19:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Фреймут показала младших детей в Лондоне
Телеведущая Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая Ольга Фреймут после начала войны переехала в Великобританию. Знаменитость поделилась редкими кадрами младших детей.

Фото выставила в своих Instagram Stories.

Читайте также:

Ольга Фреймут находится в Лондоне со своими двумя младшими детьми и мужем. Звезда нечасто делится личной жизнью, но в этот раз умилила кадрами, на которых ее сын Валерий с другом рисуют на улице. Компанию им составила младшая дочь телеведущей — Евдокия.

Младшая дочь Ольги Фреймут Евдокия. Фото: instagram.com/freimutolia
Младшая дочь Ольги Фреймут Евдокия. Фото: instagram.com/freimutolia
Сын Ольги Фреймут, Валерий. Фото: instagram.com/freimutolia
Сын Ольги Фреймут Валерий. Фото: instagram.com/freimutolia

Старшая дочь Фреймут, 17-летняя Злата, находится в США. Девушка время от времени делится фотографиями жизни в Лос-Анджелесе в своем блоге.

Фреймут ранее признавалась, что очень скучает по Украине и даже ведет дневник своей жизни в Англии. Звезда телевидения имеет колонку в местной газете, которую, как рассказала Ольга, печатают без цензуры.

Ранее старшая дочь Ольги Фреймут рассказывала, что живет и учится в школе-интернате. И, по ее словам, это не самый легкий период ее жизни.

Напомним, певица Светлана Тарабарова недавно родила третьего ребенка. Артистка впервые раскрыла имя, которое они с мужем выбрали для дочери.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас