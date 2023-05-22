Ольга Фреймут показала младших детей в Лондоне

Телеведущая Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведущая Ольга Фреймут после начала войны переехала в Великобританию. Знаменитость поделилась редкими кадрами младших детей.

Фото выставила в своих Instagram Stories.

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Ольга Фреймут находится в Лондоне со своими двумя младшими детьми и мужем. Звезда нечасто делится личной жизнью, но в этот раз умилила кадрами, на которых ее сын Валерий с другом рисуют на улице. Компанию им составила младшая дочь телеведущей — Евдокия.

Младшая дочь Ольги Фреймут Евдокия. Фото: instagram.com/freimutolia

Сын Ольги Фреймут Валерий. Фото: instagram.com/freimutolia

Старшая дочь Фреймут, 17-летняя Злата, находится в США. Девушка время от времени делится фотографиями жизни в Лос-Анджелесе в своем блоге.

Фреймут ранее признавалась, что очень скучает по Украине и даже ведет дневник своей жизни в Англии. Звезда телевидения имеет колонку в местной газете, которую, как рассказала Ольга, печатают без цензуры.

Ранее старшая дочь Ольги Фреймут рассказывала, что живет и учится в школе-интернате. И, по ее словам, это не самый легкий период ее жизни.

Напомним, певица Светлана Тарабарова недавно родила третьего ребенка. Артистка впервые раскрыла имя, которое они с мужем выбрали для дочери.