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Оля Полякова рассказала, будет ли в будущем петь на русском

30 мая 2023 15:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оля Полякова рассказала, будет ли в будущем петь на русском
Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Оля Полякова до полномасштабного вторжения России имела немало русскоязычных песен в своем репертуаре. Но война заставила звезду изменить взгляд на свое творчество.

Об этом она рассказала в интервью в эфире радио Львівська хвиля.

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Перевела четыре песни с русского

Певица Оля Полякова перевела с русского четыре свои песни из предыдущего репертуара. Все остальное — новые украиноязычные композиции. Сейчас у певицы всеукраинский тур с совершенно новыми песнями.

Знаменитость признается, что ей нравится петь именно на украинском, потому что ее голос звучит гораздо лучше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Мы, как никогда, захотели стать украинцами. И я не исключение, я не использую больше русский. Более того, я могу заявить совершенно точно, что я больше никогда в жизни не буду петь на русском языке. Что такое сейчас концертная программа Оли Поляковой? Это манифест сильной женщины", — отметила певица.

Минувшую ночь Оля Полякова, как и большинство украинцев, провела под звуки воздушной тревоги. В своем Instagram артистка поделилась, что ее дети вернулись в Киев, но должны были спать в подвале.

Ранее старшая дочь певицы Оли Поляковой, которая Мария, живет и учится в Великобритании решила сделать свое первый тату.

Напомним, певица Оля Полякова отыграла в столице два концерта "Все будет хорошо. На бис". Всю прибыль артистка направила на благотворительность.

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