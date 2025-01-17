Оля Полякова розкрила свої секрети краси — поради від зірки

Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Сьогодні, 17 січня, українська співачка Оля Полякова святкує свій 46-й день народження. Зірка зізналася, як їй вдається залишатися такою молодою, доглянутою та стрункою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Viva.

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Артистка зізналась, що користується сучасними технологіями косметології та дотримується здорового способу життя. Полякова регулярно доглядає за обличчям, адже для неї важливіше "залишалися природною, а не "намальованою"".

Для того, щоб зберегти молодість не лише обличчя, а й тіла, зірка слідкує за своїм харчуванням. Полякова вживає багато овочів, риби корисних жирів та майже повністю виключила зі свого раціону цукор та хліб. Також артистка слідкує за водним балансом.

"Я намагаюся спати не менш ніж 7-8 годин, дотримуюся принципів здорового харчування і займаюся спортом: йога, плавання, прогулянки. Баланс — це основа. Навіть при моїй роботі, яка не передбачає суворого режиму та стабільного графіка, це найскладніше, проте я намагаюся", — поділилась вона.

Нагадаємо, ми розповідали про найдорожчу річ в гардеробі Олі Полякової. А також зірку "поховали" в мережі.