Оля Полякова показала пышный бюст в расстегнутой рубашке — фото

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова в свой день рождения взбудоражила воображение поклонников откровенным фото. Звезда призналась, как чувствует себя в новом возрасте.

Постом знаменитость поделилась в Instagram.

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Сегодня, 17 января, исполнительница празднует свой 46-й день рождения. В своем фотоблоге Полякова ошеломила поклонников эффектным внешним видом.

Артистка позировала на фото в расстегнутой белой блузе, сквозь которую посветила своими прелестями.

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

В подписи Полякова поделилась своими ощущениями в новом возрасте и призналась, что видит в себе изменения только к лучшему.

"Ну шо с нем рождения меня! Как оно? Да афигенно , хотя когда мне было 20 я думала шо буду очень древняя, а нет! Энергичная сильная, крепкая здоровьем, веселая, умная и красивая, как солнце! Да и все это я о себе! Потому что поняла, что видеть в себе это все в край важно, и благодарить себя за все что делает меня такой как я есть! Люблю себя, свою сем'ю, свою работу, свою команду, своих друзей, свою жизнь! И так я все это заслужила! Спасибо вам люди, и вселенной! Мира нам", — поделилась Оля.

В комментариях поклонники и коллеги поздравили певицу с праздником и наделали ей комплиментов.

"Такой, как ты, больше не существует! С днем рождения, моя королева" (Маша Ефросинина).

С днем рождения, моя королева" (Маша Ефросинина).

"Пылкая красавица на все времена! Королева наших сердец! Поздравляем!" (Ольга Сумская).

"Красавица наша, кайфуй!" (Виталий Козловский).

"Оля, ты прекрасна. Пусть этот год будет тебя достоин" (Даша Трегубова).

Напомним, в свой день рождения Оля Полякова также поделилась секретами своей молодости.

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