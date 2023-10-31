Оля Полякова розкрила подробиці конфлікту з Тіною Кароль — забрала статус собі

Співачка Тіна Кароль з Олею Поляковою на шоу "Голос країни" у 2022 році. Фото: Instagram Олі Полякової

Відома українська виконавиця, одна з найяскравіших зірок шоу-бізнесу Оля Полякова дала відверте інтерв’ю. Популярна артистка розкрила подробиці конфлікту зі своєю колегою Тіною Кароль, який стався вже досить давно.

Інтерв’ю з Олею Поляковою розмістили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Співачка про конфлікт

Українська артистка розповіла про те, яку реакцію вона отримує від своїх слухачів через свої композиції. Зокрема, Оля Полякова прокоментувала гучний скандал, який стався між нею та співачкою Тіною Кароль вже досить давно.

Співачка Оля Полякова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Зокрема, відома виконавиця заявила, що статус "головної плакальниці" перейшов тепер до неї, хоча раніше його використовували на адресу Тіни Кароль.

"Вже я давно "плакальниця". Під моїми сумними піснями пишуть, що титул "головної плакальниці країни" повільно перейшов до Полякової. Так що вже Тіна на мене не ображається", — висловилася Оля Полякова про конфлікт з Тіною Кароль.

Ймовірно, ця заява вказує на те, що обидві зірки шоу-бізнесу вирішили завершити свої непорозуміння і дружити.

Подробиці скандалу

Ще у 2021 році українська співачка Оля Полякова назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні", на що та відповіла, що плакатиме, але не в такому місці.

Потім Полякова попросила в Тіни Кароль пробачення і пояснила, що вона це сказала на адресу репертуару своєї колеги.

Втім, Тіна Кароль вирішила використати цю ситуацію на свою користь і презентувала пісню під назвою "Скандал".

А Оля Полякова під час одного з інтерв’ю заявила, що цей скандал частково був штучним і буквально висмоктаним з пальця. Зокрема, співачка зазначила, що ці всі конфлікти існують у розважальних цілях.

"Це було негарно з мого боку, не те я мала на увазі. Трохи мене підставили. Коли я неправа, я завжди перепрошую. Я попросила вибачення того ж дня. Люди повинні розуміти, що всі ці скандали, вони є трохи для розваги", — зазначила тоді Оля Полякова.

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