Як психолог зіпсував стосунки Полякової з рідною мамою — агресивно реагувала

Українська артистка Оля Полякова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Оля Полякова розповіла про невдалий досвід спілкування з однією психологинею. За словами артистки, сеанси з фахівчинею, до якої вона свого часу ходила, дуже вплинули на її стосунки з рідною мамою.

Про це Оля Полякова розповіла під час одного з випусків програми "Дорослі дівчата" в YouTube.

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Як психологиня зіпсувала стосунки з мамою

Відома виконавиця розповіла про те, як вона відвідувала сеанси психології у фахівчини зі Швейцарії в режимі онлайн. Виявляється, під час зустрічей жінка звинувачувала у всьому маму Олі, з чим спочатку погоджувалася сама співачка.

"В мене була психологиня, десять сеансів, дуже класна жіночка. Я знайшла собі психологиню аж у Швейцарії і брала у неї сеанси онлайн. Десь уже на восьмій програмі я почала сваритися зі своєю мамою. Бо у всіх моїх проблемах психологиня звинуватила мою маму. І я в якийсь момент сказала, що так, це моя мама!" — пояснила Оля Полякова.

Співачка Оля Полякова у випуску програми "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Співачка зазначила, що вона почала агресивно реагувати на критику своєю рідної людини, через що стала сваритися з нею. Втім, одного разу Оля зрозуміла, що вона не хоче дійти до того, щоб бути незадоволеною своєю мамою.

"Я почала агресивно реагувати на її критику, вона розкрила в мені оце незадоволення, реакцію на мене моєї мами. Я почала з моєю мамою сваритися. В якийсь момент я зрозуміла, що я не хочу в 40 років бути незадоволеною своєю мамою. Я знаю, що вона така, я знаю, що це вже не змінити. Я просто навчилася з цим жити!" — також додала українська співачка.

Який вигляд має мама артистки

Влітку відома виконавиця показувала свою маму і вітала її з днем народження. На фотографії можна побачити, який молодий вигляд має мама Олі Полякової. Співачка згадала, як вона проводила час ыз нею свого часу.

"Мамуся! З Днем народження! Кохаю сильно!!! Ти найкраща мама в світі! Без тебе нічого не було б))) Пам`ятаю, як в дитинстві ми говорили уночі в ліжку про все на світі, про сенс життя, чи існує щось після, а нащо ми тут, і що залишиться після…. Про астрономію, філософію, про книги, які ти читала, а ти їх просто їла))) Знаю, що глибина і світогляд в мене від тебе, здатність дивитися глибше, не поверхнево, аналізувати і скоро знаходити рішення, задумуватись над вічним і жадібно цікавитись всім, ну і королівські замашки теж!" — звернулася до своєї мами Оля Полякова.

Співачка Оля Полякова зі своєю мамою. Фото: скриншот з Instagram

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