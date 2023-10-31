Оля Полякова раскрыла подробности конфликта с Тиной Кароль — забрала статус себе

Певица Тина Кароль с Олей Поляковой на шоу "Голос країни" в 2022 году. Фото: Instagram Оли Поляковой

Известная украинская исполнительница, одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса Оля Полякова дала откровенное интервью. Популярная артистка раскрыла подробности конфликта со своей коллегой Тиной Кароль, который произошел уже достаточно давно.

Интервью с Олей Поляковой разместили на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Певица о конфликте

Украинская артистка рассказала о том, какую реакцию она получает от своих слушателей из-за своих композиций. В частности, Оля Полякова прокомментировала громкий скандал, который произошел между ней и певицей Тиной Кароль уже достаточно давно.

Певица Оля Полякова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

В частности, известная исполнительница заявила, что статус "главной плакальщицы" перешел теперь к ней, хотя раньше его использовали в адрес Тины Кароль.

"Уже я давно "плакальщица". Под моими грустными песнями пишут, что титул "главной плакальщицы страны" медленно перешел к Поляковой. Так что уже Тина на меня не обижается", — высказалась Оля Полякова о конфликте с Тиной Кароль.

Вероятно, это заявление указывает на то, что обе звезды шоу-бизнеса решили завершить свои недоразумения и дружить.

Подробности скандала

Еще в 2021 году украинская певица Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", на что та ответила, что будет плакать, но не в таком месте.

Потом Полякова попросила у Тины Кароль прощения и объяснила, что она это сказала в адрес репертуара своей коллеги.

Впрочем, Тина Кароль решила использовать эту ситуацию в свою пользу и представила песню под названием "Скандал".

А Оля Полякова во время одного из интервью заявила, что этот скандал частично был искусственным и буквально высосанным из пальца. В частности, певица отметила, что все эти конфликты существуют в развлекательных целях.

"Это было некрасиво с моей стороны, не то я имела в виду. Немного меня подставили. Когда я неправа, я всегда извиняюсь. Я попросила прощения в тот же день. Люди должны понимать, что все эти скандалы, они немного для развлечения", — отметила тогда Оля Полякова.

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