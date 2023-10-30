Який найбільший гонорар отримувала Полякова — йдеться про сотні тисячів доларів

Українська співачка Оля Полякова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і акторка Оля Полякова дала чесне інтерв’ю, в якому розповіла про свою роботу, сім’ю та секрети краси. Зокрема, одна з найяскравіших зірок шоу-бізнесу відверто розповіла, яку найбільшу суму грошей вона отримувала під час корпоративів.

Про свій найбільший гонорар Оля Полякова розповіла під час інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Оля Полякова згадала, що вона отримала дуже велику суму грошей саме під час новорічного корпоративу у дуже відомої людини. Вона пояснила, яку роль вона повинна була виконувати на цьому заході і який розмір гонорару отримала.

"У мене була дуже велика сума, це був Новий рік, перед війною. Я повинна була в дуже відомої людини виступати. І я повинна була не тільки співати, а й вести цю вечірку, оскільки це була новорічна. Це був подвійний-подвійний гонорар", — зазначила Оля Полякова.

Українська артистка Оля Полякова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Втім, українській артистці довелося віддати цей гонорар через одну дуже важливу причину, яка сталася в неї напередодні вечірки. Більш того, коли Оля віддавала ці гроші, в неї на очах навіть з’явилися сльози. Вона зізналася, чи була це сума в 100 тисяч доларів.

"Було, але проблема в тому, що я захворіла на коронавірус, дорогенькі мої. І я, коли віддавала цей гонорар, я ридала, я просто ридала. Оце був зашквар", — згадує українська виконавиця.

Гонорар на весіллі на Львівщині

Нещодавно українська артистка виступила на гучному весіллі експрокурора і колишньої працівниці ДБР на Львівщині. В мережі розповіли, що за свій виступ Оля Полякова нібито отримала 25 тисяч доларів, а на концерті 26 жовтня вона пояснила, куди витратила ці гроші.

Виступ Олі Полякової на весіллі на Львівщині. Фото: скриншот з Twitter

Під час свого виступу співачка покликала на сцену керівницю благодійного фонду "Світлий" Світлану Легку, через яку передала медикам однієї роти евакуаційний реанімобіль. Вона зазначила, що це їй вдалося придбати за допомогою власних гонорарів, можливо, йдеться і про гроші з виступу на весіллі.

"Мені це все вдалося завдяки вашій підтримці, моїм виступам та кожному придбаному квитку на мої концерти. Я неймовірно вам вдячна за це! Все буде Україна!" — підписала свою публікацію в Instagram Оля Полякова.

Співачка Оля Полякова з керівницею благодійного фонду на своєму концерті в Києві. Фото: скриншот з Instagram

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