Що Цибульська думає про Остапчука — яким він був у роботі

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська виконавиця, теле- та радіоведуча Оля Цибульська дала відверте інтерв’ю. Під час спілкування на одній з радіостанцій популярна артистка розповіла, що вона думає про ведучого Володимира Остапчука та співпрацю з ним.

Інтерв’ю за участі Олі Цибульської розмістили на сторінці "Наше Радіо" в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Думка про Володимира Остапчука

Під час інтерв’ю ведуча радіо Лєра Товстолєс поцікавилася у співачки, хто є найбільшим аб’юзером — відомий шоумен Володимир Остапчук чи репер та колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив. Втім, Оля Цибульська зазначила, що з Позитивом вона ніколи не спілкувалася, а от шоумен був на роботі дуже толерантним.

"Я ніколи не спілкувалася з Позитивом, але на роботі Остапчук, до речі, дуже толерантно і кльово поводився", — зазначила відома українська виконавиця і телеведуча Оля Цибульська.

Відома українська співачка Оля Цибульська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також зірка шоу-бізнесу висловилася щодо одного зі скандалів, який був нещодавно навколо Володимира Остапчука стосовно зовнішності жінок. Шоумен під час зустрічі з Позитивом і блогером Богданом Буше зазначив, що жінка не може бути десять з десяти, якщо вона не поголена.

"Я пропоную за це поголити їм все", — висловилася популярна артистка Оля Цибульська.

Публікація зі сторінки "nasheradioua". Фото: скриншот з Instagram

Скандал з Володимиром Остапчуком

Нещодавно український шоумен зустрівся з репером Позитивом і блогером Богданом Буше у своїй програмі "Мекнув — питайте". Під час спілкування ведучий порушив тему жінок, заявивши, що кожна жінка повинна бути всюди поголеною.

"Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має бути поголеною всюди... Естетично мене це коробить. Це ваше життя, але я дивлюсь на це і думаю: "Ну окей, тоді Карпати в безпеці". Робіть депіляцію, щоб все було красиво, бо ми теж намагаємося бути красивими", — висловився у своїй програмі Володимир Остапчук.

Реакція зірок

На ці слова одразу ж почали реагувати не тільки користувачі соціальних мереж, а й деякі зірки шоу-бізнесу. Наприклад, українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка показала себе у бікіні та зазначила, що кожна людина сама вирішує, як їй жити.

"Тільки тобі вирішувати чи худнути, чи гладшати, чи голити ноги, чи не голити, чи збільшувати губи, чи робити ліпосакцію, чи робити будь-що зі своєю зовнішністю. Запам'ятайте раз і назавжди, ваше тіло — ваше діло", — заявила Alyona Alyona.

Публікація зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Або, наприклад, ведуча Маша Єфросиніна, яка показала себе без одягу, зазначивши, що вона сама вирішує, що їй треба робити.

"Шановні даватєлі порад, як має виглядати жінка, щоб ви її якось там оцінили, ось моя вам порада – спершу візьміть сантиметри та позамірюйте собі те, що дуже добре пояснить вам, чому саме там наразі перебувають ваші мізки. Бо "маєш бути" мені може сказати лише одна людині в цьому житті. Це Я САМА", — зазначила Маша Єфросиніна.

Публікація зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Оля Цибульська розповіла про те, як вона впала зі сходів.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Оля Цибульська згадала про серйозну хворобу на початку війни.

Також ми повідомляли про те, що співачка та ведуча Оля Цибульська похизувалася радикальною зміною образу.