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Оля Цибульська емоційно відреагувала на слова Олега Скрипки про фемінізм

18 серпня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Оля Цибульська емоційно звернулася до Олега Скрипки – засудила слова про фемінізм
Українська співачка Оля Цибульська під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця Оля Цибульська різко звернулася до музиканта та фронтмена гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки. Артистка розкритикувала свого колегу по сцені за те, як він висловився про жінок та фемінізм. 

Відеозвернення Оля Цибульська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація Олі Цибульської

Українська співачка дуже здивована тим, що Олег Скрипка висловився про те, що в соціальній мережі Instagram багато невихованих дівчат. За думкою Олі Цибульської, всі жінки народжені не для того, щоб робити все для чоловіків. 

Публікація Олі Цибульської
Публікація української співачки Олі Цибульської. Фото: скриншот з Instagram

Вона вважає, що кожна доросла людина сама повинна вирішувати, ким вона хоче бути в житті. Оля Цибульська зазначила, що поганим вихованням є те, що людина не розуміє важливих та простих речей у житті.

"Шановний Олег Юрійович! Звертається до вас Ольга Павлівна з Instagram. Ви говорили, що саме тут водяться оці "неправильні жінки, в яких хочеться відкопати золоте". Я зрозуміла ще в дитинстві, що я, як дівчинка, як жінка, народилася не лише для того, щоб менеджерити вдома чоловіка і доглядати за ним. Це право дорослої свідомої людини вирішувати, як вона хоче жити своє життя. Ієрархії за гендером в нормальному середовищі в суспільстві не існує", — гнівно висловилася українська співачка.

Також вона наголосила на тому, що жінку не потрібно виховувати, а фемінізм — це про любов та повагу. 

"Жінка — не істота для виховання! Фемінізм — це не про зневагу до чоловіків! Це про любов до себе і повагу до усіх, хто розуміє, що жодної ієрархії за статтю бути не може! Ніде!" — також зазначила українська співачка.

Заява Олега Скрипки

Нещодавно соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка висловився стосовно всіх жінок. Зокрема, він порівняв українських та європейських жінок, розповівши про те, якими вони є. Артист також порушив тему фемінізму, зазначивши, що це "жіночий егоїзм".

"Українські жінки — вони хазяйновиті, розумні. Вони вдома роблять затишок і шанують чоловіків. А європейські жінки — вони феміністичні, а фемінізм — це є жіночий егоїзм. Є певна ієрархія, є самоповага і повага до партнера. Є там самоповага у жінок до себе, а немає поваги до чоловіка", — стверджував Олег Скрипка.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Оля Цибульська заспівала про Іво Бобула. 

Також ми повідомляли про те, що соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка висловився про музиканта Колю Сєргу.

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