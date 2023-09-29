Что Цибульская думает про Остапчука — каким он был в работе

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница, теле- и радиоведущая Оля Цибульская дала откровенное интервью. Во время общения на одной из радиостанций популярная артистка рассказала, что она думает о ведущем Владимире Остапчуке и сотрудничестве с ним.

Интервью с участием Оли Цибульской разместили на странице "Наше Радио" в соцсети Instagram.

Читайте также:

Мнение о Владимире Остапчуке

Во время интервью ведущая радио Лера Товстолес поинтересовалась у певицы, кто является самым большим абьюзером — известный шоумен Владимир Остапчук или рэпер и бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив. Впрочем, Ольга Цибульская отметила, что с Позитивом она никогда не общалась, а вот шоумен был на работе очень толерантным.

"Я никогда не общалась с Позитивом, но на работе Остапчук, кстати, очень толерантно и клево вел себя", — отметила известная украинская исполнительница и телеведущая Оля Цибульская.

Известная украинская певица Оля Цибульская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также звезда шоу-бизнеса высказалась касательно одного из скандалов, который был недавно вокруг Владимира Остапчука по поводу внешности женщин. Шоумен во время встречи с Позитивом и блогером Богданом Буше отметил, что женщина не может быть десять из десяти, если она не побрита.

"Я предлагаю за это побрить им все", — высказалась популярная артистка Оля Цибульская.

Публикация со страницы "nasheradioua". Фото: скриншот из Instagram

Скандал с Владимиром Остапчуком

Недавно украинский шоумен встретился с рэпером Позитивом и блогером Богданом Буше в своей программе "Мекнул — спрашивайте". Во время общения ведущий затронул тему женщин, заявив, что каждая женщина должна быть повсюду выбрита.

"Мне вообще не ок. Я считаю, что девушка должна быть побрита повсюду... Эстетически меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — высказался в своей программе Владимир Остапчук.

Реакция звезд

На эти слова сразу же начали реагировать не только пользователи социальных сетей, но и некоторые звезды шоу-бизнеса. К примеру, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая показала себя в бикини и отметила, что каждый человек сам решает, как ему жить.

"Только тебе решать худеть или толстеть, или брить ноги, или не брить, или увеличивать губы, или делать липосакцию, или делать что-нибудь со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело — ваше дело", — заявила Alyona Alyona.

Публикация со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Или, например, ведущая Маша Ефросинина, которая показала себя без одежды и отметила, что она сама решает, что ей нужно делать.

"Уважаемые даватели советов, как должна выглядеть женщина, чтобы вы ее как-то там оценили, вот мой вам совет — сначала возьмите сантиметры и замерьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там сейчас находятся ваши мозги. Потому что "должно быть" мне может сказать только один человек в этой жизни. Это Я САМА", — отметила Маша Ефросинина.

Публикация со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Оля Цибульская рассказала о том, как она упала с лестницы.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Оля Цибульская вспомнила о серьезной болезни в начале войны.

Также мы сообщали, что певица и ведущая Оля Цибульская похвасталась радикальной сменой образа.