Доктор Хаус: Олівія Вайлд змінила образ

Олівія Вайлд. Фото: instagram.com/oliviawilde/

Акторка серіалу "Доктор Хаус" Олівія Вайлд вразила змінами у іміджі. Зірка змінила зачіску.

Фото оновленого образу Олівія виклала у Instagram.

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Олівія Вайлд показала нову зачіску. Фото: instagram.com/oliviawilde/

Зірка після розставання зі співаком Гаррі Стайлзом не засмучується. Акторка активно проводить час з дітьми та займається спортом.

До речі, зараз Олівія та її екскоханий актор Джейсон Судейкіс проходять судовий процес проти колишньої няні своїх дітей. Жінка працювала на знаменитостей до 2021 року, але, як стверджує, коли попросила про три дні лікарняного, її звільнили.

Актори заперечують цей факт. За словами зірки, вона пішла за власним бажанням. Олівія та Джейсон переконують, що піклувалися про колишню робітницю і навіть вдвічі підняли їй заробітну плату. Коли вона була у Лондоні сплатили за її готель $22,000. А коли жінка приїхала до них у Штати, то оплатили витрати на поїздку на суму $17,000.

Зіркове подружжя стверджує, що колишня няня розповіла журналістам про проблеми у їхньому шлюбі, а також приховала своє кримінальне минуле.

Зараз Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс також судяться за опіку над двома дітьми.

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