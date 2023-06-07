Доктор Хаус: Оливия Уайльд изменила образ

Оливия Уайлд. Фото: instagram.com/oliviawilde/

Актриса сериала "Доктор Хаус" Оливия Уайлд поразила переменами в имидже. Звезда сменила прическу.

Фото обновленного образа Оливия выложила в Instagram.

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Оливия Уаилд показала новую прическу. Фото: instagram.com/oliviawilde/

Звезда после расставания с певцом Гарри Стайлзом не огорчается. Актриса активно проводит время с детьми и занимается спортом.

Кстати, сейчас Оливия и ее экс-возлюбленный актер Джейсон Судейкис проходят судебный процесс против бывшей няни своих детей. Женщина работала на знаменитостей до 2021 года, но, как утверждает, когда попросила о трех днях больничного, ее уволили.

Актеры отрицают этот факт. По словам звезд, она ушла по собственному желанию. Оливия и Джейсон убеждают, что заботились о бывшей работнице и даже вдвое подняли заработную плату. Когда она была в Лондоне заплатили за ее гостиницу $22,000. Когда же женщина приехала к ним в Штаты, то оплатили расходы на поездку на сумму $17,000.

Звездные супруги утверждают, что бывшая няня рассказала журналистам о проблемах в их браке, а также скрыла свое криминальное прошлое.

Сейчас Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис также судятся за опеку над двумя детьми.

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