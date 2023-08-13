Оновлений рейтинг від Netflix: що зараз дивляться українці

Глядачі стримінгової платформи Netflix. Фото: Google

Популярна стрімінгова платформа Netflix щотижнево публікує звіт найпопулярніших фільмів та серіалів по всьому світу та в окремих країнах зокрема. Фільми та серіали виробництва або ж дистриб’юції сервісу обирають мільйони глядачів з різних куточків планети.

Новини.LIVE розкаже, що саме зараз дивляться українці.

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Топ-фільмів

Перше місце в українському рейтингу утримує німецька драма "Рай". За сюжетом чоловік працює в біотехнологічній компанії, що маніпулює часом, і бачить темний бік своєї роботи, коли його дружина змушена віддати 40 років життя як плату за борги. Головні ролі в стрічці зіграли місцеві актори Костя Ульман, Корінна Кірхгоф та Марлен Танчик.

Другу та третю сходинку утримують американська романтична комедія "Щастя для початківців" з Еллі Кемпер і Люком Граймсом у головних ролях та комедійний бойовик "Родичі поза законом" режисера Тайлера Спіндела.

Новинка від Netflix, польський бойовик "Душеловець" посідає четверту сходинку. За сюжетом військовий підрядник, найнятий для захоплення зброї, яка перетворює людей на жорстоких убивць, прагне помститися, коли його брат стає жертвою пристрою. Головні ролі зіграли Петр Вітковскі, Яцек Коман та Яцек Понедзялек.

Замикає ТОП-5 українського рейтингу мультфільм "Щенячий патруль у кіно", який вийшов ще 2021 року.

Топ-серіалів

Другому сезону британського романтичного телешоу для підлітків "Коли завмирає серце" майже вдалося очолити рейтинг. Серіал посів друге місце. Він розроблений Netflix на основі однойменного графічного вебкомікса Еліс Осман.

Головні ролі в телесеріалі зіграли Кіт Коннор та Джо Локк. В основі сюжету — історія Чарлі Спрінґа, школяра-гея, який закохується у свого нового сусіда по парті, Ніка Нельсона. Також у творі оповідається про життя їхніх друзів: Тао, Ел та Айзека.

Третю сходинку займає шостий сезон британського науково-фантастичного шоу "Чорне дзеркало". Четверте місце у французького телесеріалу "Люпен", створений Джорджем Кей і Франсуа Узаном.

А ось лідер — без змін. Третій сезон "Відьмака", який став останнім для 40-річного англійського актора Генрі Кавелла, б’є рекорд за рекордом за переглядами. В ТОП-5 також тримається перший сезон шоу.

Раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Серед них, зокрема, український фільм жахів "Вересень" та американська пригодницька драма "Ґран Туризмо" з Орландо Блумом в головній ролі.