Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ці фільми та серіали українці дивляться на Netflix саме зараз: список та опис arrow

Ці фільми та серіали українці дивляться на Netflix саме зараз: список та опис

6 серпня 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ці фільми та серіали українці дивляться на Netflix саме зараз: список та опис
Підписники платформи Netflix. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Одна з найпопулярніших стрімінгових компаній світу, Netflix, оприлюднила черговий тижневий звіт найпопулярніших фільмів та серіалів у цілому та в окремих країнах зокрема.  

Новини.LIVE розкаже, що саме зараз дивляться українці.

Читайте також:

Топ-фільмів

Перше місце в українському рейтингу посідає німецька драма "Рай". За сюжетом чоловік працює в біотехнологічній компанії, що маніпулює часом, і бачить темний бік своєї роботи, коли його дружина змушена віддати 40 років життя як плату за борги. Головні ролі в стрічці зіграли місцеві актори Костя Ульман, Корінна Кірхгоф та Марлен Танчик.

На другому місці — американська романтична комедія "Щастя для початківців" з Еллі Кемпер і Люком Граймсом у головних ролях. Це екранізація однойменного роману 2015 року. 

Бронза за переглядами у американського комедійного бойовика "Родичі поза законом" режисера Тайлера Спіндела. Головні ролі в ньому зіграли Пірс Броснан, Адам ДеВайн, Ніна Добрев та Еллен Баркін. Одним з продюсерів стрічки став актор Адам Сендлер.

За сюжетом, Овен Браунінг — молодий менеджер банку, який збирається одружитися. Одного разу банк грабує відома пара злочинців, відомих як "Примарні бандити". Пограбування відбувається під час його весільного тижня, і певні ознаки змушують Овена повірити, що грабіжники насправді можуть бути його майбутніми родичами, які щойно прибули до міста. 

Топ-серіалів

А ось в цьому рейтингу все майже без змін. Вже понад місяць в нашій країні лідирує третій сезон "Відьмака", який став останнім для 40-річного англійського актора Генрі Кавелла. В ТОП-5 також тримаються перший та другий сезони шоу.

Другу сходинку й досі утримує шостий сезон британського науково-фантастичного шоу "Чорне дзеркало". А ось хто повернувся до п’ятірки лідерів, то це  американський інтернет-серіал "Нічний агент", який відзнято у жанрі трилеру, бойовика, драми. За сюжетом, відповідальний за лінію екстреного зв'язку агент ФБР приймає дзвінок, який занурює його в серце смертельно небезпечної змови за участю зрадника в Білому домі. Головну роль в шоу зіграв 28-річний актор Габріель Бассо. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат цього тижня. Також ми розповідали, що Netflix показав трейлер майбутнього серіалу про суд Джонні Деппа та Ембер Герд.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз