Ці фільми та серіали українці дивляться на Netflix саме зараз: список та опис

Підписники платформи Netflix. Фото: Google

Одна з найпопулярніших стрімінгових компаній світу, Netflix, оприлюднила черговий тижневий звіт найпопулярніших фільмів та серіалів у цілому та в окремих країнах зокрема.

Новини.LIVE розкаже, що саме зараз дивляться українці.

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Топ-фільмів

Перше місце в українському рейтингу посідає німецька драма "Рай". За сюжетом чоловік працює в біотехнологічній компанії, що маніпулює часом, і бачить темний бік своєї роботи, коли його дружина змушена віддати 40 років життя як плату за борги. Головні ролі в стрічці зіграли місцеві актори Костя Ульман, Корінна Кірхгоф та Марлен Танчик.

На другому місці — американська романтична комедія "Щастя для початківців" з Еллі Кемпер і Люком Граймсом у головних ролях. Це екранізація однойменного роману 2015 року.

Бронза за переглядами у американського комедійного бойовика "Родичі поза законом" режисера Тайлера Спіндела. Головні ролі в ньому зіграли Пірс Броснан, Адам ДеВайн, Ніна Добрев та Еллен Баркін. Одним з продюсерів стрічки став актор Адам Сендлер.

За сюжетом, Овен Браунінг — молодий менеджер банку, який збирається одружитися. Одного разу банк грабує відома пара злочинців, відомих як "Примарні бандити". Пограбування відбувається під час його весільного тижня, і певні ознаки змушують Овена повірити, що грабіжники насправді можуть бути його майбутніми родичами, які щойно прибули до міста.

Топ-серіалів

А ось в цьому рейтингу все майже без змін. Вже понад місяць в нашій країні лідирує третій сезон "Відьмака", який став останнім для 40-річного англійського актора Генрі Кавелла. В ТОП-5 також тримаються перший та другий сезони шоу.

Другу сходинку й досі утримує шостий сезон британського науково-фантастичного шоу "Чорне дзеркало". А ось хто повернувся до п’ятірки лідерів, то це американський інтернет-серіал "Нічний агент", який відзнято у жанрі трилеру, бойовика, драми. За сюжетом, відповідальний за лінію екстреного зв'язку агент ФБР приймає дзвінок, який занурює його в серце смертельно небезпечної змови за участю зрадника в Білому домі. Головну роль в шоу зіграв 28-річний актор Габріель Бассо.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат цього тижня. Також ми розповідали, що Netflix показав трейлер майбутнього серіалу про суд Джонні Деппа та Ембер Герд.