Перегони з Орландо Блумом, українські кіножахи та французькі стрічки: прем'єри тижня

Кадр з фільму "Ґран Туризмо". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат виходять аж сім нових фільмів. Серед них, зокрема, український фільм жахів "Вересень" та американська пригодницька драма "Ґран Туризмо" з Орландо Блумом в головній ролі.

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Ґран Туризмо (США)

Сюжет стрічки засновано на реальних подіях. Янн Марденборо став третім та наймолодшим переможцем Академії GT. Тренування геймерів, які могли б стати професійними автогонщиками відбувалося в рамках телепередачі, що транслювалася з 2008 по 2016 роки.

На даний час Янн чинний професійний гонщик. Ідея зняти про нього фільм виникла ще 2013-го. Режисурою стрічки займався Ніл Бломкамп, а в кадрі працювали Орландо Блум, Девід Гарбор, Арчі Мадекве, Джимон Гонсу.

Вересень (Україна)

Фільм жахів розпочали знімати понад 10 років тому. 2012-го році він взяв участь у пітчингу Держкіно. Заявлений бюджет на той момент складав 1,8 млн євро. Початкову назву фільму "Шлях мерця" згодом замінили. Самі творці фільму характеризують його жанр як "постмодерн та треш-арт".

Окрім Миколи Вересня у фільмі можна побачити Леся Подерв’янського та Мирослава Кувалдіна. Останній, знаний у 1990-х як лідер гурту "The ВЙО", останні роки писав пісні для багатьох українських виконавців, а з початком повномасштабного вторгнення захищає нашу країну зі зброєю в руках.

Фаранґ (Франція)

Бойовик зняв режисер Ксав'є Жан (серіал "Банди Лондона") за сценарієм, написаним ним у співавторстві з Гійомом Леманом і Магалі Россітто. За сюжетом, відбуваючи покарання у тюрмі, Сем (Насім Сі Ахмед) демонстрував зразкову поведінку. Він дуже хотів повернутися до нормального життя і йому це вдалося. Одразу після звільнення він переїхав у Таїланд та оселився на узбережжі.

Через п’ять років чоловік цілком налагодив свій побут та жив щасливим сімейним життям, однак для багатьох так і залишився чужинцем. На жаль, дехто мав лихі плани на його подальшу долю. Місцевий кримінальний авторитет нападає на Сема на очах у його родини.

Наречений з all inclusive (Франція)

Комедію зняв Дені Бун. Він сам займався написанням сценарію, посів режисерське крісло та зіграв головну роль. Джерелом натхнення стала зустріч Буна зі співробітником готелю. Той розповів, що його батьки познайомились в цьому готелі, він тут народився та щойно виповнилося 18 років почав тут працювати. Фільм знімали у травні 2022 року у Франції, Бельгії та Італії.

Інші прем’єри тижня

Раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, що суперхіт "Барбі" зібрав пів мільярда доларів за менш ніж тиждень прокату.