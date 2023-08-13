Обновленный рейтинг от Netflix: что сейчас смотрят украинцы

Зрители стриминговой платформы Netflix Фото: Google

Популярная стриминговая платформа Netflix еженедельно публикует отчет о самых популярных фильмах и сериалах по всему миру и в отдельных странах в частности. Фильмы и сериалы производства или дистрибьюции сервиса выбирают миллионы зрителей из разных уголков планеты.

Новини.LIVE расскажет, что именно сейчас смотрят украинцы.

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Топ-фильмов

Первое место в украинском рейтинге удерживает немецкая драма "Рай". По сюжету мужчина работает в манипулирующей временем биотехнологической компании и видит темную сторону своей работы, когда его жена вынуждена отдать 40 лет жизни как плату за долги. Главные роли в фильме сыграли местные актеры Костя Ульман, Коренная Кирхгоф и Марлен Танчик.

Вторую и третью строчку удерживают американская романтическая комедия "Счастье для начинающих" с Элли Кемпер и Люком Граймсом в главных ролях и комедийный боевик "Родственники вне закона" режиссера Тайлера Спиндела.

Новинка от Netflix, польский боевик "Душеловец" занимает четвертое место. По сюжету военный подрядчик, нанятый для захвата оружия, которое превращает людей в жестоких убийц, стремится отомстить, когда его брат становится жертвой устройства. Главные роли сыграли Петр Витковски, Яцек Коман и Яцек Понедзялек.

Замыкает ТОП-5 украинского рейтинга вышедший еще в 2021 году мультфильм "Щенячий патруль в кино".

Топ-сериалов

Второму сезону британского романтического телешоу для подростков "Когда замирает сердце" почти удалось возглавить рейтинг. Сериал занял второе место. Он разработан Netflix на основе одноименного графического вебкомикса Элис Осман.

Главные роли в телесериале сыграли Кот Коннор и Джо Локк. В основе сюжета — история Чарли Спринга, школьника-гея, влюбляющегося в своего нового соседа по парте, Ника Нельсона. Также в произведении повествуется о жизни их друзей: Тао, Эл и Айзека.

Третью строчку занимает шестой сезон британского научно-фантастического шоу "Черное зеркало". Четвертое место у французского телесериала "Люпен", созданный Джорджем Кей и Франсуа Узаном.

А вот лидер — без изменений. Третий сезон "Ведьмака", ставший последним для 40-летнего английского актера Генри Кавелла, бьет рекорд за рекордом по просмотрам. В ТОП-5 также входит первый сезон шоу.

Раньше мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Среди них, в частности, украинский ужастик "Вересень" и американская приключенческая драма "Гран Туризмо" с Орландо Блумом в главной роли.