Джо Байден вперше став прадідусем —фото

Наомі Байден. Фото: instagram.com/naomibiden

Онучка 46-го президента США Джо Байдена — Наомі — вперше стала мамою. Це перший випадок в історії Сполучених Штатів, коли чинний президент став прадідусем.

Радісною новиною на своїй сторінці в Instagram поділилася перша леді Джилл Байден.

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Джо Байден вперше став прадідусем

Дружина президента розчулила світлиною, на якій вона разом із чоловіком тримає на руках новонародженого малюка. У 31-річної Наомі та її чоловіка, юриста Пітера Ніла, народився хлопчик.

Малюка назвали Вільям Бреннон на честь брата його батька, який трагічно загинув у ДТП 15 років тому.

"Ми з гордістю представляємо вам нашого правнука: Вільяма Бреннона Ніла, IV", — написала під фото з правнуком Джилл Байден.

Джилл та Джо Байдени з правнуком. Фото: instagram.com/flotus

У коментарі журналіста Джо Байден повідомив, що хлопчик народився із вагою у 4,7 кілограмів за допомогою кесаревого розтину. Президент та перша леді підтримували онучку та чекали на появу правнука в лікарні.

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