Максим Галкін показав, як проводить час із дітьми у горах — відео

Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, та їхніми дітьми вирушив на відпочинок. Родина вирішила провести вікенд на гірсько-лижному курорті.

Кадрами з відпустки шоумен поділився в Instagram.

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Зіркова родина, яка після початку повномасштабної війни переїхала до Ізраїлю, приїхала на один із зимових курортів Європи.

На відео, яким Галкін поділився в соцмережі, він показав, як разом із підрослими дітьми розважається серед засніжених гір. 11-річні Ліза та Гаррі весело бавилися у сніжки на подвір'ї будинку.

Сам Галкін не втратив нагоди продемонструвати свої навички. Шоумен показав, як вправо спускається із засніженого схилу на лижах.

"Сьогодні сніг валив, не перестаючи, лижі то слухалися, то ні, але відчуття польоту в сніговій лісовій казці не покидало", — поділився враженнями артист.

Раніше Аліна Гросу показалася на відпочинку в Карпатах із чоловіком-росіянином.

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