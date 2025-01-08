Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус таємно зіграли весілля

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус. Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial/

Відомий голлівудський актор Роберт Паттінсон та його дівчина модель Сьюкі Вотергаус, ймовірно, таємно одружились. Церемонія відбулася в колі рідних та друзів.

Про це пише Daily Mail.

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Про таємну церемонію розповіла начебто офіціантка, яка обслуговувала це весілля. Разом з друзями та ріднею на церемонії також була присутня крихітна донечка пари, ім’я якої вони приховують. За словами джерела, пара дуже ввічливо поводилася з персоналом.

"Роберт Паттінсон і Сукі Уотерхаус одружилися в Нью-Йорку на карибському курорті, де я працюю. Вони були такими милими і милими, а їхня дитина була там у чудовій маленькій сукні подружки нареченої", — повідомляє джерело.

Паттінсон почав зустрічатись із Вотергаус у 2018 році. Вперше їх разом помітили на показі PDA у Лондоні. Пара приховує подробиці свого особистого життя.

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