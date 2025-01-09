Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Внучка Джо Байдена родила первенца arrow

Внучка Джо Байдена родила первенца

9 января 2025 09:52
Мария Покровская - Редактор
Джо Байден впервые стал прадедушкой -фото
Наоми Байден. Фото: instagram.com/naomibiden
Мария Покровская - Редактор

Внучка 46-го президента США Джо Байдена — Наоми — впервые стала мамой. Это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда действующий президент стал прадедушкой.

Радостной новостью на своей странице в Instagram поделилась первая леди Джилл Байден.

Читайте также:

Джо Байден впервые стал прадедушкой

Жена президента умилила фотографией, на которой она вместе с мужем держит на руках новорожденного малыша. У 31-летней Наоми и ее мужа, юриста Питера Нила, родился мальчик.

Малыша назвали Уильям Бреннон в честь брата его отца, который трагически погиб в ДТП 15 лет назад.

"Мы с гордостью представляем вам нашего правнука: Уильяма Бреннона Нила, IV", — написала под фото с правнуком Джилл Байден.

Джилл и Джо Байдены показали правнука
Джилл и Джо Байдены с правнуком. Фото: instagram.com/flotus

В комментарии журналисту Джо Байден сообщил, что мальчик родился с весом в 4,7 килограммов с помощью кесарева сечения. Президент и первая леди поддерживали внучку и ждали появления правнука в больнице.

Ранее звезда "Сумерек" тайно женился на своей избраннице после рождения дочери.

Также мы писали, что Максим Галкин показал, как развлекается с детьми на горно-лыжном курорте.

Джо Байден дети Джилл Байден зарубежные звезды роды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

11:04 В Херсоне прогремели взрывы

10:59 Порезал, ограбил, угнал авто — в Одессе задержали подростка

10:50 Бизнесмены присвоили 1,4 млн грн на ремонте в Киеве — детали

10:49 Будущее роботехники — представлен робот-гуманоид Melody

10:27 Без Вечного огня — на Николаевщине декоммунизируют памятники

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:25 Фицо заявил, что договорился с Путиным за газ для Словакии

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

10:01 Пожары в Лос-Анджелесе — фото и видео районов выжженных дотла

09:57 Выпустили десятки дронов — Воздушные силы рассказали об атаке РФ

09:57 Одесситы остались без света — причины

Срочная новость

11:04 В Херсоне прогремели взрывы

10:59 Порезал, ограбил, угнал авто — в Одессе задержали подростка

10:50 Бизнесмены присвоили 1,4 млн грн на ремонте в Киеве — детали

10:49 Будущее роботехники — представлен робот-гуманоид Melody

10:27 Без Вечного огня — на Николаевщине декоммунизируют памятники

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:25 Фицо заявил, что договорился с Путиным за газ для Словакии

10:01 Пожары в Лос-Анджелесе — фото и видео районов выжженных дотла

09:57 Выпустили десятки дронов — Воздушные силы рассказали об атаке РФ

09:57 Одесситы остались без света — причины

09:39 Годовщина iPhone — как Apple совершила революцию на рынке в 2007

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья