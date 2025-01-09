Джо Байден впервые стал прадедушкой -фото

Наоми Байден. Фото: instagram.com/naomibiden

Внучка 46-го президента США Джо Байдена — Наоми — впервые стала мамой. Это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда действующий президент стал прадедушкой.

Радостной новостью на своей странице в Instagram поделилась первая леди Джилл Байден.

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Жена президента умилила фотографией, на которой она вместе с мужем держит на руках новорожденного малыша. У 31-летней Наоми и ее мужа, юриста Питера Нила, родился мальчик.

Малыша назвали Уильям Бреннон в честь брата его отца, который трагически погиб в ДТП 15 лет назад.

"Мы с гордостью представляем вам нашего правнука: Уильяма Бреннона Нила, IV", — написала под фото с правнуком Джилл Байден.

Джилл и Джо Байдены с правнуком. Фото: instagram.com/flotus

В комментарии журналисту Джо Байден сообщил, что мальчик родился с весом в 4,7 килограммов с помощью кесарева сечения. Президент и первая леди поддерживали внучку и ждали появления правнука в больнице.

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