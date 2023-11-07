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Онук Ротару, якого затримали під час втечі з України, згадав про війну в інтерв'ю західним ЗМІ

7 листопада 2023 17:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Онук Ротару, якого затримали під час втечі з України, згадав про війну в інтерв'ю західним ЗМІ
Софія Ротару з онуком. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Онук співачки Софії Ротару, Анатолій, який намагався незаконно втекти з України, дав інтерв'ю західним ЗМІ. 28-річний музикант, який виступає під псевдонімом SHMN, розповів про свою творчість і згадав про війну в Україні.

Про це пише журналу Metal.

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Онук Ротару виїхав за кордон

Анатолій Євдокименко перебуває за кордоном. Нещодавно у музиканта вийшов власний альбом. Онук Ротару розповів, що суспільство переживає радикальні трансформації.

"Недавня пандемія та війна, що триває, мають величезний вплив на людство, тому я вважаю, що для нас важливо зберігати моральну гідність і шукати вирішення через єдність", — сказав в інтерв'ю чоловік.

 

7 березня Анатолія, його батька Руслана та ще кількох чоловіків затримали на українському кордоні в місті Могильов за спробу незаконно покинути країну. Вони заплатили так званому "провіднику" по дві тисячі доларів. В Молдову близькі родичі Софії Ротару хотіли потрапити на надувному човні. Пізніше онук Ротару таки виїхав до Європи, але, як йому це вдалося – невідомо.

Нагадаємо, Софія Ротару вшанувала пам'ять Ніни Матвієнко.

Раніше Софія Ротару навідала могилу чоловіка у Києві.

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