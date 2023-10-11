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Софія Ротару вшанувала пам'ять Ніни Матвієнко

11 жовтня 2023 12:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Софія Ротару вшанувала пам'ять Ніни Матвієнко
У Києві прощаються з легендою української сцени Ніною Матвієнко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

8 жовтня пішла з життя Народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко. Сотні людей у Києві прощаються з легендою української сцени.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Зранку українці зібралися біля Національної філармонії, щоб провести в останню путь співачку. Серед присутніх родина артистки, чоловік, донька Тоня, Арсен Мірзоян. Також вшанувати память легенди української сцени прийщли мер Києва Віталій Кличко, танцівник Амадор Лопес, співак Дмитро Монатік та багато інших. Софії Ротару особисто на похороні не було, але зірка вшанувала пам'ять Ніни Матвієнко великим букетом троянд.

 

Софія Ротару особисто не була на церемонії прощання, але вшанувала пам'ять Ніни Матвієнко квітами. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Причини смерті Ніни Матвієнко сімʼя не назвала, подякували всім, що прийшли і що памʼятатимуть артистку.

Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му — Народної артистки України. У 2006 році Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України. Пост про смерть матері співачка Тоня Матвієнко опублікувала вранці 8 жовтня. Співачка не дожила буквально два дні до свого 76-річчя.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко на похороні розповіла про останнє бажання мами.

Раніше онука Матвієнко, схожа не неї як дві краплі, розповіла, якою була бабуся.

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